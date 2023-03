Ein Neunjähriger ist 2020 in der Schule Laufenburg sechs Meter tief aus dem Fenster gefallen. Er hat sich schwer verletzt, musste ins Koma versetzt und am Kopf operiert werden.

Passiert ist der Unfall während seines Aufenthalts beim Mittagstisch der Schule. Die Betreuerin hatte den Raum für 30 Sekunden verlassen, um sich um ein anderes Kind zu kümmern. Vor dem Bezirksgericht wurde die Aufsichtsperson freigesprochen. Die Mutter des verletzen Jungen akzeptierte das Urteil nicht und zog es weiter ans Obergericht. Dieses weist jetzt die Berufung ab.

Die Mutter suchte – auch via Medienpräsenz – eine schuldige Person für den Vorfall an der Laufenburger Primarschule. Das scheint für einige verständlich, geben doch Eltern ihre Kinder an Schulen, in Kitas, am Mittagstisch in die Obhut externer Personen.