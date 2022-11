Gerade im Wallis mussten verschiedene Gemeinden die Zahl der Nächte, die pauschal abgerechnet werden, nreduzieren, darunter Leukerbad. Oder die Gemeinden Goms und Obergoms: Nach Gesprächen mit Zweiwohnungsbesitzenden werden seit 2019 die Kurtaxenpauschale mit einer durchschnittlichen Auslastung von 31 Nächten statt wie bisher mit 57 Nächten berechnet.

In der Aletsch-Arena könnte der Zank um die Zweitwohnungs-Kurtaxen erneut vor Bundesgericht landen. Was kann man tun, damit es nicht wieder so weit kommt? Eine gemeinsame Lösungsfindung sei zentral: «Bei neuen Reglementen von Kurtaxen sollten Zweitwohnungsbesitzer miteinbezogen werden», sagt Martina Volluz vom Walliser Tourismus-Observatorium. Zudem sollten die Organisationen den Privatpersonen aufzeigen, was mit den einkassierten Geldbeträgen passiert. «Damit sie sehen, dass sie nicht abgezockt werden.»