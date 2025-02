In drei am Montagabend veröffentlichten Berichten hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) die Verwaltung und Steuerung der Ruag MRO harsch kritisiert. Es geht unter anderem um mögliche Betrugsfälle innerhalb des bundeseigenen Rüstungskonzerns – im zweistelligen Millionenbereich. Diese stehen laut Bericht insbesondere im Zusammenhang mit den Leopard-Panzern und der Lagerbewirtschaftung.

Seit der Trennung der Ruag in einen Schweizer Teil mit der Ruag MRO und einen internationalen Teil mit der Ruag International im Jahr 2020 haben sich fünf CEOs an der Spitze der Ruag MRO abgewechselt. Diese zahlreichen Wechsel hätten den Aufbau von stabilen Managementprozessen und einer konzisen Steuerung behindert, so die EFK.

Aufgrund der fehlenden Kontinuität habe kein Vertrauensverhältnis zum Verwaltungsrat aufgebaut werden können. Ein Schwachpunkt, den auch die Ruag MRO einräumt.