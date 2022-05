«Die Route auf den Grand Combin gilt unter Alpinisten als anspruchsvoll, sagt SRF-Korrespondent Rolf Dietrich in Bourg-Saint-Pierre (VS). «Bei der Unfallstelle befindet sich eine lange Eispiste, die sehr steil ist, mit einer Neigung von bis zu 40 Grad. Man muss dort Steigeisen anziehen, das Eis ist sehr hart. Darum kann man die Route auch nur jetzt – also Ende Mai, Anfang Juni – begehen, wenn es Feuchtigkeit hat, sodass sich der Schnee mit dem Eis verbinden kann.

Laut zwei Alpinisten, die die Route gestern gemacht hatten, waren die Bedingungen sehr gut. Das Eis ist am Morgen früh abgebrochen, was sehr ungewöhnlich ist. Da kann direkte Sonneneinstrahlung kaum der Grund für den Eisabbruch sein. Gleichzeitig muss man sagen, dass das Risiko von Eisabbruch am Grand Combin bekannt ist. Auf der Webseite des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) wird ausdrücklich davor gewarnt. In den letzten Jahren musste man immer wieder die Route ändern, weil es an anderen Stellen, anderen Aufstiegen, zu Eisabbruch und Unfälle gekommen war.»