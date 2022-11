Je nach Wohnort winkt also ein lukratives Geschäft mit den Solarpanels – oder eben nicht. Da es in der Schweiz hunderte Energieversorger gibt, sind die Unterschiede zum Teil innerhalb weniger Kilometer massiv. Ein Beispiel: Eine Fotovoltaik-Anlage in Meiringen speist den überschüssigen Strom in das Netz des Betreibers «Alpen Energie Meiringen» ein und bekommt dafür 5.4 Rappen pro Kilowattstunde. In der Nachbargemeinde Hasliberg ist die BKW für die Energieversorgung zuständig und zahlte im dritten Quartal dieses Jahres 40.3 Rappen pro Kilowattstunde. Mehr als das Siebenfache der Vergütung in Meiringen.