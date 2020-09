Wegen des Coronavirus finden auch in Ob- und Nidwalden keine grösseren Fasnachtsanlässe statt. Das teilten die jeweiligen Organisatoren am Mittwoch mit. In Obwalden würden die Guggenmusigen und Zünfte die Fasnacht stattdessen in «kleinen internen Anlässen» feiern. Aus Nidwalden heisst es einfach, dass die Fasnacht im Rahmen der Auflagen von BAG und Kanton stattfinden soll. Umzüge und andere grosse Veranstaltungen seien deshalb nicht möglich.