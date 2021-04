Auch in den SAC-Hütten haben die Schutzmassnahmen vieles verändert: ein Augenschein auf 3030 Meter über Meer.

Die Britannia-Hütte oberhalb von Saas Fee ist eine der meistbesuchten SAC-Hütten der Alpen. Bereits beim Blick in die Küche wird klar: Corona hat auch hier einiges verändert. Der Hüttenwart Dario Andenmatten steht in der Küche hinter einer Plexiglasscheibe und rührt in einem Fondue. Er hat momentan viel zu tun, die Betten sind praktisch alle ausgebucht.

Legende: In der Küche wie auch in der gesamten Hütte gilt strikte Maskenpflicht. Priska Dellberg/SRF

Das Telefon klingelt. Mitarbeiterin Melanie Pfändler muss Gäste vertrösten. «Momentan ist alles belegt.» Die Britannia-Hütte hätte Platz für gut 100 Gäste. Weil der Abstand auch in den Schlafzimmern gewährt werden muss, dürfen momentan nur 80 Betten belegt werden. «Wir schauen, dass möglichst wenig Leute zusammen im gleichen Zimmer sind, oder dass sie genug Abstand haben», so Pfändler.

Vor einem Jahr schlechteste Wintersaison aller Zeiten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Vor einem Jahr waren nur Skitouren ohne Übernachtung möglich. Priska Dellberg/SRF Der Shutdown Mitte März 2020 traf die SAC-Hütten hart. Mitten in der Hochsaison bei besten Verhältnissen mussten sie schliessen. In der Wintersaison zwischen November 2019 und April 2020 gab es bei den Übernachtungen in SAC-Hütten einen Rückgang von 66 Prozent. Laut einer Mitteilung des Schweizerischen Alpenclubs SAC war es das schlechtesten Ergebnis einer Wintersaison überhaupt. «Massiv betroffen waren dabei die Regionen Berner Oberland (-82.7%) und Wallis (-84.1%) – beides Gebiete, in denen viele hochalpine Winterhütten liegen.»

Die Zwangspause im letzten Jahr wurde in der Britannia-Hütte für einen Umbau genutzt. Bei einem Rundgang sagt Hüttenwart Dario Andenmatten, dass nun der Abstand besser eingehalten werden könne. «Wir haben Betten herausgenommen. So gibt es jetzt mehr Einzelschlafplätze.» Durch den Umbau sind rund 30 Betten verschwunden.

Bild 1 / 2 Legende: Dichtgedrängt: So sah es vor dem Umbau aus. zvg Bild 2 / 2 Legende: Nach dem Umbau gibt es mehr Platz und Abstand zwischen den Gruppen. Priska Dellberg/SRF

Der Grund für den Umbau war nicht Corona allein. Die Alpinistinnen und Alpinisten hätten heute einen höheren Anspruch, so Andenmatten. Kein Vergleich zu damals, als noch seine Mutter die Britannia-Hütte führte. «Der Rekord war 260 Personen. Die Leute schliefen auf dem Dachboden, auf und unter den Tischen. Heute ginge das nicht mehr.» Heute wollen die Gäste mehr Platz und mehr Ruhe.

Plexiglas und Masken

Auch ausserhalb der Schlafzimmer muss der Abstand eingehalten werden. Im Speisesaal stehen Plexiglasscheiben zwischen den Tischen, die Gruppen sollen sich nicht mischen, in besonders kleinen Räumen ist die Anzahl Personen beschränkt und überall gilt Maskenpflicht.

Bild 1 / 3 Legende: Die Gäste sollen an ihrem Platz bleiben. Priska Dellberg/SRF Bild 2 / 3 Legende: In kleinen Räumen ist die Personenzahl beschränkt. Priska Dellberg/SRF Bild 3 / 3 Legende: Notdurft verrichten. Auch auf 3030 Meter heisst es hier: Abstand halten. Priska Dellberg/SRF

Und wie wirken sich diese Massnahmen auf die Stimmung in der Berghütte aus? Es sei schon ein Unterschied, sagt eine junge Alpinistin: «Man traut sich nicht mehr, zu jemand anderem hinzusitzen, gemeinsam etwas zu trinken oder ein Spiel zu spielen.» Es sei definitiv nicht mehr das Gleiche.