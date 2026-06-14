Die nationalen Vorlagen auf einen Blick – mit den Ergebnissen nach Gemeinden.

Wie hat Ihre Gemeinde an der Urne entschieden?

Auf nationaler Ebene hat das Stimmvolk über die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz und eine Änderung des Zivildienstgesetzes entschieden.

Wird die Bevölkerungszahl gedeckelt?

Die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz, die sogenannte Nachhaltigkeits-Initiative, verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung vor 2050 unter zehn Millionen bleibt. Leben vor 2050 9.5 Millionen Menschen im Land, müssen Bundesrat und Parlament insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug Massnahmen ergreifen.

Das Zivildienstgesetz auf dem Prüfstand

Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden über die Änderung des Zivildienstgesetzes. Bundesrat und Parlament wollen mit der Gesetzesänderung die Anzahl der Wechsel vom Militär in den Zivildienst reduzieren. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, weshalb die Vorlage am 14. Juni an die Urne kommt.