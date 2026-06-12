Das grösste Verkehrsprojekt des Kantons soll die Gemeinde Suhr vor dem Kollaps retten. Im Moment sagen 55 Prozent Ja.

Aargau vor einem Ja zum Millionen-Strassenprojekt

Für 384 Millionen Franken soll die Gemeinde Suhr vom Verkehr entlastet werden. Es ist das teuerste Verkehrsprojekt, das je im Kanton Aargau zur Abstimmung kam.

Im Moment sagen 54.9 Prozent des Stimmvolks Ja zum Kredit für das Gesamtverkehrsprojekt Veras. Ausgezählt sind 181 von 196 Gemeinden.

Bei der Bildungsinitiative ist das Zwischenresultat ein Nein (59.0 Prozent).

Die Aargauer Gemeinde Suhr leidet unter dem Verkehr: Täglich zwängen sich über 20’000 Fahrzeuge durch die Gemeinde. Ein wichtiger Grund dafür ist die besondere Lage von Suhr, wo sich die Autobahn A1 sowie die Verkehrsachsen West-Ost und die Nord-Süd-Verbindung ins Wynental kreuzen.

Nun über das Projekt «Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr», kurz Veras, abgestimmt. Geplant sind knapp fünf Kilometer neue Strassen, ein Tunnel, eine neue Brücke über das Flüsschen Wyna und zahlreiche Strassenüberführungen. Das Projekt wird voraussichtlich 384 Millionen Franken kosten – das teuerste Strassenprojekt, das es im Kanton Aargau je gab.

So soll es in Zukunft in Suhr aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Kein Warten mehr am Bahnübergang: Mit Veras sollen Strasse und Zug sich nicht mehr in die Quere kommen. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau. 1 / 6 Legende: Kein Warten mehr am Bahnübergang: Mit Veras sollen Strasse und Zug sich nicht mehr in die Quere kommen. Visualisierung/Kanton Aargau

Bild 2 von 6. Dafür soll eine neue Überführung über die Bernstrasse sorgen. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau. 2 / 6 Legende: Dafür soll eine neue Überführung über die Bernstrasse sorgen. Visualisierung/Kanton Aargau

Bild 3 von 6. Fast fünf Kilometer neue Strassen beinhaltet das Verkehrsprojekt Veras. Bildquelle: Kanton Aargau. 3 / 6 Legende: Fast fünf Kilometer neue Strassen beinhaltet das Verkehrsprojekt Veras. Kanton Aargau

Bild 4 von 6. Mit Veras soll ein 843 Meter langer Tunnel gebaut werden. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau. 4 / 6 Legende: Mit Veras soll ein 843 Meter langer Tunnel gebaut werden. Visualisierung/Kanton Aargau

Bild 5 von 6. Damit wird die Gemeinde Suhr in Richtung Südost umfahren. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau. 5 / 6 Legende: Damit wird die Gemeinde Suhr in Richtung Südost umfahren. Visualisierung/Kanton Aargau

Bild 6 von 6. Im Projekt ist auch eine neue Unterführung für den Fuss- und Veloverkehr geplant. Bildquelle: Visualisierung/Kanton Aargau. 6 / 6 Legende: Im Projekt ist auch eine neue Unterführung für den Fuss- und Veloverkehr geplant. Visualisierung/Kanton Aargau Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Befürworterinnen und Befürworter (u.a. SVP, FDP, Mitte, EVP) sehen Veras als wegweisendes Verkehrsprojekt zur Entlastung der Region und zur Anbindung des Wynentals.

Gegnerinnen und Gegner sprechen von Symptombekämpfung, die Umfahrung werde Mehrverkehr produzieren. Allerdings ist Links-Grün gespalten: Mehrere regionale Parteien sind für das Projekt, die kantonalen zum Teil dagegen.