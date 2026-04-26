Über zwei Drittel der stimmberechtigten Freiburgerinnen und Freiburger lehnen ein Sanierungsprogramm für die Kantonsfinanzen ab.

Damit erteilten sie dem Staatsrat und der bürgerlichen Mehrheit im Grossen Rat eine Abfuhr.

Nun muss der Kanton andere Wege finden, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen.

Das Gesetz zielte darauf ab, den Ausgabenanstieg einzudämmen. Das Kantonsparlament hatte das Gesetz im vergangenen Oktober verabschiedet: 85 Massnahmen, mit denen insgesamt 405 Millionen Franken eingespart werden sollten. Ein Referendumskomitee reichte daraufhin im Januar über 10'000 Unterschriften gegen die Vorlage ein.

Sanierung der Kantonsfinanzen Kanton Freiburg: Gesetz zur Sanierung der Kantonsfinanzen JA 31.4% 22'149 Stimmen

NEIN 68.6% 48'318 Stimmen

Einen grossen Teil der Sparmassnahmen sollte das Staatspersonal tragen. Zudem sollte es keine kalte Progression der Steuerbeträge geben. Und: Der Staat wollte verschiedene Subventionen kürzen.

Legende: Die Stimmbeteiligung bei der Referendumsabstimmung lag bei 32.3 Prozent. Keystone/LAURENT GILLIERON

Nach der heutigen Abstimmung muss das Kantonsparlament noch vor den Sommerferien ein Budget für das laufende Jahr verabschieden. Wie das Szenario jetzt, bei einem Nein, aussieht, darüber hält sich die Regierung noch bedeckt.