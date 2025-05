Per E-Mail teilen

Der Kanton Genf behält sein Steuersystem bei. Die Genfer Stimmbevölkerung lehnt sowohl die SVP-Initiative «J’y vis, j’y paie» als auch einen entsprechenden Gegenvorschlag ab.

Zustimmung fand der Gegenvorschlag zu einer Initiative für die Förderung der Solarenergie.

Auch die drei Verfassungsänderungen kommen durch.

Steuerpflicht am Wohnort Kanton Genf: Volksinitiative «Hier lebe ich, hier zahle ich!» JA 20.3% 15'765 Stimmen

NEIN 79.7% 61'944 Stimmen

Gegenvorschlag Kanton Genf: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Hier lebe ich, hier zahle ich!» samt Finanzausgleich JA 48.0% 36'786 Stimmen

NEIN 52.0% 39'923 Stimmen

Mit einem Ja zur SVP-Initiative oder zum Gegenvorschlag hätten die Genferinnen und Genfer eine Besonderheit in ihrem Steuersystem abgeschafft. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen den grösseren Teil der Steuern am Arbeitsort, den kleineren am Wohnort. Dies wollten die Initiative und der Gegenvorschlag ändern.

79.7 Prozent der Stimmenden lehnten die Initiative ab, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der Gegenvorschlag wurde mit 52 Prozent deutlich knapper verworfen. Die Stimmbeteiligung betrug 28.2 Prozent.

Legende: Das Genfer Stimmvolk will ihr Steuersystem beibehalten und die Installation von Solaranlagen im Kanton beschleunigen. Keystone/ Salvatore Di Nolfi

Das Genfer Volk will hingegen die Installation von Solaranlagen im Kanton beschleunigen. Mit 84.3 Prozent hat es einen Gegenvorschlag angenommen, der vorsieht, dass Neubauten und grössere Renovierungen mit Solaranlagen ausgestattet werden müssen. Die Initiative der Grünliberalen wurde mit 57.7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Gegenvorschlag Kanton Genf: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen schnellen Umstieg auf Solarenergie» JA 84.3% 65'241 Stimmen

NEIN 15.7% 12'162 Stimmen

Stärkung der Aufsicht über die Justiz Kanton Genf: Verfassungsänderung (Stärkung der Aufsicht über die Justiz) JA 88.5% 65'775 Stimmen

NEIN 11.5% 8'531 Stimmen