Das Schaffhauser Stimmvolk entscheidet darüber, ob die BBC-Arena zum riesigen Campus für den Hallensport werden soll.

In Schaffhausen soll eines der grössten Hallensportzentren der Schweiz entstehen. Sagt das Stimmvolk am 14. Juni Ja, wird die BBC-Arena im Norden der Stadt massiv ausgebaut.

Vorgesehen sind zwei zusätzliche Trainingshallen, eine unterirdische Leichtathletik-Sprintbahn mit Sandgrube für den Weitsprung und eine Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten auf 64 Zimmer, doppelt so viele wie heute. Baustart für das 40-Millionen-Projekt wäre voraussichtlich nächstes Jahr.

Legende: In Schaffhausen ist die Nachfrage nach Halleneinheiten hoch. Deshalb soll die BBC-Arena erweitert werden. SRF

Obschon auch die beiden Spitzenvereine Kadetten Schaffhausen und Kanti Schaffhausen die Arena nutzen, soll die Erweiterung vor allem dem Breitensport zugutekommen. Die Hallennachfrage sei deutlich grösser als das Angebot, sagt Giorgio Behr, Präsident des Handballclubs Kadetten Schaffhausen.

Auf Gegenwehr stossen die Pläne kaum. Bei der Behandlung im Stadtparlament forderten einzig die Grünen, dass möglichst wenig Boden versiegelt und genügend Veloständer gebaut würden. Stadt- und Kantonsparlament haben die Vorlage aber ohne Gegenstimme bewilligt.