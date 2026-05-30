Die BBC-Arena kann voraussichtlich für über 40 Millionen Franken zu einem grossen Hallensport-Campus ausgebaut werden. Nach Auszählung von 22 Gemeinden nehmen über 74 Prozent der Stimmenden den kantonalen Beitrag von sechs Millionen Franken klar an.

Die Stimmberechtigten machen den Weg frei für eines der grössten Hallensportzentren der Schweiz. Nach Auszählung von 22 Gemeinden beträgt der Ja-Stimmen-Anteil über 74 Prozent. Beim massiven Ausbau der BBC-Arena im Norden der Stadt sind unter anderem zwei neue Dreifachturnhallen, ein nationales Leistungszentrum für Tischtennis und eine unterirdische Sprintbahn für die Leichtathletik mit Sandgrube für den Weitsprung vorgesehen.

Weitere Vorlage im Kanton Schaffhausen Box aufklappen Box zuklappen Der Schaffhauser Regierungsrat soll in Eigenregie neu über doppelt so viel Geld verfügen können wie bisher. So will der Regierungsrat neu bei Ausgaben in der Höhe von 200'00 Franken selbst entscheiden können, bisher sind es 100'000 Franken. Für jährlich wiederkehrende Ausgaben soll die Limite von 20'000 Franken auf 40'000 Franken steigen. Auch die Ausgabenkompetenzen des Schaffhauser Kantonsparlaments sollen von 1 Million Franken auf 1.5 Millionen Franken erhöht werden. Die Schwellenwerte für die obligatorische Volksabstimmung bleiben hingegen unverändert. Diese Vorlage wird von Regierung und Parlament unterstützt und ist nicht umstritten.

Es zeichnet sich ein Ja ab.

Legende: In Schaffhausen ist die Nachfrage nach Halleneinheiten hoch. Deshalb soll die BBC-Arena erweitert werden. SRF

Die Zahl der Übernachtungs­möglichkeiten soll auf 64 Zimmer erhöht werden, doppelt so viele wie heute. Baustart für das 40-Millionen-Projekt wäre voraussichtlich nächstes Jahr.

Obschon auch die beiden Spitzenvereine Kadetten Schaffhausen und Kanti Schaffhausen die Arena nutzen, soll die Erweiterung vor allem dem Breitensport zugutekommen, eine «Halle für alle», auch für den Breiten-, Jugend- und Schulsport. Die Hallennachfrage sei deutlich grösser als das Angebot, sagt Giorgio Behr, Präsident des Handballclubs Kadetten Schaffhausen.

Auf Gegenwehr stossen die Pläne kaum. Bei der Behandlung im Stadtparlament forderten einzig die Grünen, dass möglichst wenig Boden versiegelt und genügend Veloständer gebaut würden. Stadt- und Kantonsparlament haben die Vorlage aber ohne Gegenstimme bewilligt.