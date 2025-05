Gemäss Bundesamt für Raumentwicklung wird der Begriff so definiert: «Eine Kernstadt hat aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktionen und ihrer spezifischen soziodemografischen Struktur in der Regel höhere Kosten pro Einwohner zu tragen als die meisten übrigen Gemeinden in der zugehörigen Agglomeration. Zum Teil hat sie für Leistungen aufzukommen, welche direkt oder indirekt den umliegenden Umlandgemeinden bzw. ihren Einwohnern zugutekommen (z.B. Kultur- und Freizeitangebote, öffentlicher Verkehr, Sicherheitsaufgaben, soziale Aufgaben), ohne dafür von diesen (vollumfänglich) abgegolten zu werden. Diese Kosten heissen ‹Zentrumslasten›.»