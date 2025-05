Per E-Mail teilen

Längere Ladenöffnungszeiten Kanton St. Gallen: III. Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung JA 35.2% 38'166 Stimmen

NEIN 64.8% 70'246 Stimmen

Derzeit gelten für Läden im Kanton St. Gallen mögliche Öffnungszeiten unter der Woche von 6 bis 19 Uhr und am Samstag von 6 bis 17 Uhr. Dazu gibt es einige Ausnahmen wie den Abendverkauf, den die Gemeinden regeln. Und das bleibt bei einem deutlichen Resultat so: Fast 65 Prozent sagen Nein zum Gesetzesnachtrag, der eine Liberalisierung vorsah.

Es ist bereits das vierte Mal, dass der Kanton St. Gallen über längere Ladenöffnungszeiten abgestimmt hat, zuletzt 2010. Die FDP, GLP und SVP nahmen heuer einen neuen Anlauf für eine Liberalisierung. Auch dieses Mal erfolglos. Der neue Vorschlag sah mögliche Öffnungszeiten von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends vor. Als einzige Gemeinde befürwortete Rapperswil-Jona die Vorlage.

Die Argumente der Befürworter und Gegner

Die Befürworter argumentierten, dass kein Nachbarkanton die gleich strengen Regeln wie St. Gallen habe. Zudem hätten sich die Einkaufsgewohnheiten der Menschen verändert. Die neue Regelung hätte demnach zu mehr Flexibilität für die Ladenbetreibenden, Konsumenten und Arbeitnehmerinnen geführt. Diesen Argumenten kam die Stimmbevölkerung nicht nach.

Die Gegner argumentierten, dass es auch in den Nachbarkantonen keine blühenden Einkaufsstrassen gebe. Die Hauptkonkurrenz der Läden sei der Onlinehandel, der so oder so 24 Stunden möglich sei. Eine Ausdehnung der Öffnungszeiten würde nur den Grossverteilern Vorteile bringen.