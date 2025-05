Per E-Mail teilen

Derzeit gelten für Läden im Kanton St. Gallen mögliche Öffnungszeiten unter der Woche von 6 bis 19 Uhr und am Samstag von 6 bis 17 Uhr. Dazu gibt es einige Ausnahmen wie den Abendverkauf, den die Gemeinden regeln. Der neue Vorschlag sieht mögliche Öffnungszeiten von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends vor.

Mehr Möglichkeiten für alle?

Die Befürworter argumentieren, kein Nachbarkanton habe gleich strenge Regeln wie St. Gallen. Zudem hätten sich die Einkaufsgewohnheiten der Menschen verändert. Die neue Regelung führe zu mehr Flexibilität für die Ladenbetreibenden, aber auch für Konsumenten und Arbeitnehmerinnen.

Profitieren nur Grossverteiler?

Auch in den Nachbarkantonen gebe es keine blühenden Einkaufsstrassen, halten die Gegnerinnen und Gegner dagegen. Die Hauptkonkurrenz der Läden sei der Onlinehandel, der so oder so 24 Stunden möglich sei. Eine Ausdehnung der Öffnungszeiten würde nur den Grossverteilern Vorteile bringen.

Längere Öffnungszeiten wurden im Kanton St. Gallen bereits drei Mal abgelehnt. Das letzte Mal 2010.