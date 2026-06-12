Wie nahe dürfen Windkraftanlagen an Häusern gebaut werden? Sevelen stimmt über 500 Meter ab. Trotz Einwänden des Kantons.

In der St. Galler Gemeinde Sevelen soll ein Mindestabstand von 500 Metern ins Baureglement geschrieben werden. Das verlangt eine Initiative, mit mehr als 760 Unterschriften.

Komplizierte Ausgangslage

Der Kanton St. Gallen stellt sich auf den Standpunkt, dass gesetzliche Mindestabstände in den Gemeinden unzulässig sind. Auf Ebene Kanton fehle es an rechtlichen Grundlagen. Der Kanton genehmigte deshalb ein neues Baureglement mit Mindestabstand der Gemeinde Au nicht. Dort war ein Mindestabstand zwischen Windrädern und Häusern vor eineinhalb Jahren äusserst knapp angenommen worden.

Pro und Contra

Man könne davon ausgehen, dass bei Windkraftanlagen die Gesetz von Kanton und Bund massgebend seien, sagt der Gemeinderat von Sevelen. Aus seiner Sicht ist ein fixer Mindestabstand weder aus Umweltschutz- noch aus Sicherheitsgründen notwendig.

Für den Verein hinter der Initiative sind 500 Meter ein vernünftiger Kompromiss. Es gehe um den Schutz der Menschen und nicht darum den Ausbau erneuerbarer Energien grundsätzlich zu verhindern.

