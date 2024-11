Zwei Drittel der brieflich Stimmenden sagen Ja zum 37-Millionen Franken-Kredit für die Durchführung des Eurovision Song Contest ESC. Damit werden die Urnenstimmen das Ergebnis nicht mehr kippen.

In Basel-Stadt stimmen in der Regel um die 95 Prozent brieflich ab. Das Schlussresultat wird ab 18 Uhr erwartet.

Die Vorlage kam zur Abstimmung, weil die in Basel kaum präsente EDU das Referendum ergriffen hatte. Hinter dem ESC stehen die Regierung und alle Parteien im Kantonsparlament.

Nach Auszählung der Briefstimmen steht es 36’489 Ja gegen 18’462 Nein. Eine Differenz von 18'000 Stimmen mit persönlich abgegebenen Couverts aufzuholen, ist im Stadtkanton ausgeschlossen.

Dass zwei Drittel der Baslerinnen und Basler hinter dem ESC stehen, ist eine Genugtuung.

Das Ergebnis übertrifft die Erwartungen von Regierungspräsident Conradin Cramer: «Ich hatte mir über 60 Prozent erhofft; jetzt sind es sogar über 66 Prozent. Dass zwei Drittel der Baslerinnen und Basler hinter dem ESC stehen, ist eine Genugtuung. Und es ist ein Ansporn für all die Leute, die intensiv daran arbeiten, dass wir im Mai einen sicheren, tollen Anlass für die ganze Bevölkerung durchführen können.»

Legende: Der baselstädtische Regierungspräsident Conradin Cramer (2. von rechts) nahm den Vertrag für den Austragungsort Ende August in einer roten Schachtel im Basler Grossratssaal entgegen. Keystone/Georgios Kefalas

Ein Drittel Nein-Stimmen sind indes mehr, als die klare Zustimmung im Kantonsparlament hatte erwarten lassen. Dort war die Vorlage im September mit 87:4 Stimmen durchgewinkt worden.

Der grösste Musikwettbewerb der Welt kommt Mitte Mai 2025 nach Basel. Die Show findet in der St. Jakobshalle statt; bei den drei TV-Übertragungen werden über 150 Millionen Zuschauende weltweit erwartet. Geplant sind aber auch zahlreiche Nebenveranstaltungen in der ganzen Stadt sowie ein Public Viewing der Final-Show im St. Jakob-Park.

Grosse Show, grosse Investition

Für dieses Begleitprogramm zum einwöchigen ESC, aber auch für Infrastruktur, Sicherheit, Transporte und Unterkünfte rechnet die Regierung mit Ausgaben von 37.5 Millionen und Einnahmen von 2.5 Millionen Franken. Basel hatte sich mit dem Motto «Crossing Borders» erfolgreich als Austragungsort beworben.

Gegen diese Ausgaben hatte die Kleinpartei EDU das Referendum ergriffen, die den ESC als politisch und weltanschaulich höchst aufgeladen kritisiert hatte. Der Thurgauer EDU-Schweiz-Präsident Daniel Frischknecht äussert sich nach dem Nein enttäuscht; mit ihrer Kampagne in alle Basler Haushalte hätten sie sich mehr erhofft.

Für uns hat es sich gelohnt, Position zu beziehen.

Frischknechts Berner Parteikollege Samuel Kullmann sagt, bei einer landesweiten Abstimmung oder im Kanton Bern hätte es sicher ein Nein gegeben – in Basel sei mehr Geld verfügbar. Trotzdem bilanziert er angesichts sehr breiter Aufmerksamkeit positiv: «Für uns hat es sich gelohnt, Position zu beziehen.»

Legende: Die EDU hatte ohne Hilfe der grossen Basler Parteien gut 3900 Referendumsunterschriften gesammelt – nötig sind 2000. Keystone/Georgios Kefalas

«Offensichtlich setzt man hier mehr auf Aufmerksamkeit als auf Verantwortung», sagte er in Basel – es gehe um die finanzielle Verantwortung des hohen Betrages angesichts einer unterbesetzten Polizei und auch um die Sicherheitsfrage, wie 1000 schwerbewaffnete Polizisten am ESC in Malmö gezeigt hätten. «Ich habe das Gefühl, dass man den Bürgern Sand in die Augen gestreut hat.»

Bei sämtlichen Grossratsfraktionen und im Basler Gewerbe geniesst der ESC dagegen grossen Rückhalt. Er sei wichtig für das Image der Stadt sowie der Schweiz und generiere eine Wertschöpfung, die um ein Vielfaches höher sei als der Beitrag des Kantons.

Legende: Nemos siegreicher spektakulärer Auftritt beim diesjährigen ESC in Malmö hat die Show im kommenden Jahr in die Schweiz gebracht. Keystone/EPA TT Jessica Gow

Entsprechend freut sich der Gewerbeverband namens des Pro-Komitees über das Ja zum Kredit: «Der ESC ist ein wirtschaftlicher Motor und eine einmalige Gelegenheit für Basel, sich als internationale Wirtschafts- und Eventstadt zu profilieren», schreibt Reto Baumgartner, Direktor des Gewerbeverbands.