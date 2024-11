Am 24. November entscheidet das Stimmvolk über vier eidgenössische Vorlagen und Sachgeschäfte in zwölf Kantonen.

Gleich über vier Abstimmungsvorlagen hat das Stimmvolk am 24. November an der Urne zu befinden. So stehen die einheitliche Finanzierung im Gesundheitswesen, der Ausbau der Autobahnen und zwei Mietrechtsvorlagen auf dem Stimmzettel.

Legende: Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am 24. November über vier Referenden. Keystone/ADOBE Stock/Shutterstock

Einheitliche Finanzierung des Gesundheitswesens

Die Schweiz stimmt über die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Gesundheitsleistungen ab. Die Gewerkschaft VPOD bekämpft diesen Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen mit dem Referendum.

Ausbau Autobahnen

Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden über 4.9 Milliarden Franken für Ausbauprojekte an Nationalstrassen. Eine Allianz um den Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) bekämpft die Vorlage mit dem Referendum.

Mietrechtsvorlagen

Am 24. November stehen auch zwei Änderungen im Mietrecht auf dem Prüfstand. Sie wurden mit dem Referendum bekämpft. Die Änderungen im Obligationenrecht betreffen die Untervermietung von Wohnungen und Kündigungen bei Eigenbedarf.

Abstimmungen und Wahlen in Kantonen und Gemeinden

In Kantonen und Gemeinden finden zahlreiche Abstimmungen und Wahlen statt. Stand Mitte Oktober wird in zwölf Kantonen über 20 Sachgeschäfte entschieden. Weiter sind drei kantonale Wahlgänge angekündigt, wobei es sich bei zweien um zweite Wahlgänge handelt, welche eventuell gar nicht stattfinden werden.

Auf kommunaler Ebene sind in vier Städten Abstimmungen von nationaler Bedeutung anberaumt. In der Stadt Bern finden am 24. November Gemeindewahlen, eine Gesamterneuerung von Stadtregierung und Parlament, statt.