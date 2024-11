Stadtpräsident Martin Stöckling wird in Rapperswil-Jona abgewählt. Die parteilose Barbara Dillier hievt ihn aus dem Amt.

Die neue Stadtpräsidentin von Rapperswil-Jona heisst Barbara Dillier. Die parteilose Kandidatin setzt sich im zweiten Wahlgang gegen den amtierenden Stadtpräsidenten Martin Stöckling (FDP) durch; dieser ist damit abgewählt. Stöckling war seit acht Jahren im Amt, jetzt endet sein Präsidium jäh mit einer Abwahl.

Das Resultat in diesem zweiten Wahlgang fällt sehr deutlich aus. 5618 Stimmen gingen auf das Konto von Barbara Dillier, die bislang Gemeindepräsidentin von Fischenthal ZH war. Martin Stöckling erhielt 3523 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52.5 Prozent.

Schon im ersten Wahlgang musste Stöckling eine herbe Niederlage einstecken. Der Freisinnige landete am 22. September mit rund 1500 Stimmen hinter Barbara Dillier, die 4101 Stimmen erhielt, das absolute Mehr aber um rund 550 Stimmen verfehlte. Im zweiten Wahlgang sind es nun über 2000 Stimmen Unterschied.

Barbara Dillier sagt nach ihrem Wahlsieg: «Ich führte einen stringenten Wahlkampf. Im Verlauf des Wahlkampfs kam immer deutlicher hervor, dass sich viele Rapperswil-Jonerinnen und -Joner einen neuen politischen Kurs und frischen Wind wünschen.»

Stöckling stand vor der Wahl in der Kritik

Martin Stöckling zu seiner Niederlage: «So kurz nach dem Resultat ist es vermessen, die detaillierte Begründung dafür zu suchen. Am Wahlkampf lag es nicht. Beide Kandidaturen haben einen sehr intensiven Wahlkampf geführt.» Es gebe sicher verschiedene Gründe, so Stöckling: «Die Medienlandschaft in unserer Stadt wird auch ihren Teil zu diesem Resultat beigetragen haben.»

Stöckling, der seine dritte Amtszeit anstrebte, stand vor der Wahl in der Kritik: Ihm wurden ein autoritärer Führungsstil und mangelnde Kommunikation vorgeworfen, zudem sei die Umsetzung dringender Projekte ins Stocken geraten.