Keine Grossfusion in Ausserrhoden – Ja zu erleichterten Vorhaben

Gegenvorschlag zur Initiative Kanton Appenzell Ausserrhoden: Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» JA 41.5% 7'024 Stimmen

NEIN 58.5% 9'889 Stimmen

Eventualvorlage Kanton Appenzell Ausserrhoden: Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» JA 65.0% 10'849 Stimmen

NEIN 35.0% 5'829 Stimmen

Nein zu drei bis fünf Gemeinden statt der heutigen 20, dafür gibt es ein Ja zur Eventualvorlage – so lautet das klare Verdikt der Ausserrhoder Stimmbevölkerung an diesem Abstimmungssonntag, an dem es um die künftigen Gemeindestrukturen ging.

Die Vorlage der Grossfusion wurde von der Regierung präferiert. In diesem Fall hätte der Kanton die Hauptverantwortung gehabt, das Ziel wäre eine einschneidende Überarbeitung der Verwaltungsstruktur gewesen. Doch dies kommt mit dem Nein an der Urne nicht zustande: 58.5 Prozent sprechen sich gegen diese Variante aus.

Regierung muss Fusionsgesetz ausarbeiten

Ein Ja mit 65 Prozent gibt es hingegen für die Eventualvorlage. Das bedeutet: Gemeindefusionen werden grundsätzlich ermöglicht, die Gemeinden können allerdings selbst darüber entscheiden.

Mit dem positiven Befund ist klar: Die bisherigen 20 Gemeindenamen, die einzeln in der Kantonsverfassung stehen, werden gestrichen. So werden die Fusionen überhaupt erst möglich. Die Regierung ist nun angehalten, ein Fusionsgesetz auszuarbeiten.