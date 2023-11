In Ilanz geht es unter anderem um ein alpines Solarprojekt. Die Übersicht zu kommunalen Abstimmungen in Graubünden.

Arosa

Ein Gesamtkredit über 21.5 Millionen Franken (Eigenmittel 4.5 Mio.) hätte es werden sollen. Es ging um ein Projekt, bei welchem Erstwohnraum hätte geschaffen werden sollen. Doch das Stimmvolk lehnte ab: 545 Berechtigte sagten Nein, 463 sagten Ja.

Chur

Die Verfassung wird teilrevidiert, 81.6 Prozent sagen Ja dazu. Damit wird es im Stadtparlament möglich, dass Stellvertretende bei Abwesenheiten Einsitz nehmen können. Fehlt jemand an einer Sitzung, soll daran teilnehmen, wer bei den letzten Wahlen auf der entsprechenden Liste am nächst meisten Stimmen erhalten hat. Bislang ist es so, dass der Stuhl im Parlament einfach leer blieb.

Flims

In vielen Bündner Tourismusorten ist es für Einheimische schwierig, eine Wohnung zu finden. Die Gemeinde Flims gibt diesem Problem jetzt Gegensteuer: Wird ein älteres Haus abgebrochen und neu auf- oder umgebaut, muss die Hälfte der Fläche als Erstwohnungen zur Verfügung stehen. Die Bevölkerung befürwortete diese Teilrevision der Ortsplanung mit 540:191 Stimmen.

Ilanz

Die Stimmbevölkerung von Ilanz/Glion sagt deutlich Nein zu den Plänen der Axpo für zwei grosse alpine Solaranlagen. Die Vorhaben für Photovoltaikanlagen auf den Alpen Schnaus und Rueun werden nicht weiter verfolgt.