Arosa

Das neue Polizeigesetz wurde mit 708 zu 454 Stimmen angenommen.

Chur

Die Stadtklimainitiative wurde abgelehnt (7942 Nein- zu 5106 Ja-Stimmen) – der Gegenvorschlag wurde angenommen (7243 Ja- zu Nein-5622 Stimmen).

Ähnlich wie in anderen Städten wollte die Initiative, dass die Stadt verkehrsberuhigt wird. 1 Prozent der Strassenfläche sollte in den nächsten 10 Jahren jährlich in Fuss-, Bewegungs- oder Grünzonen umgewandelt werden. Der Gegenvorschlag der Stadtregierung ging weniger weit. Er will bei Strassenprojekten einfach genau hinschauen, dass die Umwelt noch verstärkt mitgedacht wird und Massnahmen umgesetzt werden.

Davos

Die Teilrevision der Ortsplanung bezüglich des Betriebszentrums der EW-Davos wurde deutlich angenommen, mit 2830 zu 319 Stimmen.

Ersatzwahl für einen Sitz im Davoser Parlament: Andreas Palmy (SVP) wurde mit 1398 Stimmen gewählt. Michael Ambühl (Mitte) erhielt 897 Stimmen.

Disentis

Die Reduktion des Steuerfusses von 110 auf 99 Prozent wurde angenommen, mit 726 zu 216 Stimmen.

Domat/Ems

Die Vorlage zur Totalrevision der Gemeindeverfassung angenommen. Im Stichentscheid setzte sich die Variante durch, dass alle Angestellten der Gemeinde nicht auch Gemeinderatsmitglieder werden können. Die Verfassung wird verschlankt und Details werden vermehrt auf Gesetzesstufe geregelt.

Flims

In Flims wurden die nötigen Änderungen angenommen, um das Mountainbike-Angebot zu vergrössern. Es wird also neue Mountainbike-Pisten und einen Spielplatz beim Bergrestaurant Foppa geben.

Klosters

Serneus kann seine Wasserleitungen erneuern. Die Vorlage wurde mit 1401 Ja- zu 141 Nein-Stimmen angenommen. Zudem wurde eine Gebührensenkung beim Wasser beschlossen.

Landquart

Der neue Gemeindepräsident der drittgrössten Bündner Gemeinde heisst Andreas Thöny (SP). Er wurde mit 1599 Stimmen gewählt. Martin Heim (SVP) bekam 903 Stimmen.

Lantsch/Lenz

Ersatzwahl in den Gemeindevorstand: Sandro Lenz wurde mit 121 Stimmen gewählt.

Schiers

Die Stimmbevölkerung hat der Vorlage zur Verwendung des Sägereiareals deutlich zugestimmt, mit 608 zu 154 Stimmen.

St. Moritz

Ersatzwahl für einen Sitz im Gemeinderat: Niemand erreichte das absolute Mehr. Am meisten Stimmen erhielt Regula Cadalbert (Mitte).

Trimmis

Die Teilrevision der Gemeindeverfassung wurde mit 913 zu 193 Stimmen angenommen.

Zernez

Die Revision des Gemeindesteuergesetzes wurde mit 295 zu 260 Stimmen angenommen.