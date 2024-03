In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Luzern

Beromünster: Der Sonderkredit von 20 Millionen für eine neue Dreifachsporthalle mit Feuerwehrstandort und Zivilschutzräumen ist angenommen. 70.85 Prozent der Abstimmenden haben sich für das Bauvorhaben ausgesprochen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 59.77 Prozent.

Luzern: Die Stimmberechtigten haben sich klar für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Steinhof ausgesprochen. Knapp 83 Prozent der Abstimmenden sagen Ja zum Sonderkredit von 19.41 Millionen Franken. Die Stimmbeteiligung liegt bei 57.6 Prozent.

Rickenbach: Die Stimmberechtigten wollen keine Windräder auf dem Stierenberg. Mit einem Ja-Anteil von 60 Prozent haben sie einer entsprechenden Schutz- und Erholungszone in der Ortsplanung zugestimmt. Der Gemeinderat geht aber davon aus, dass die neue Zone nicht rechtskräftig werden wird.

Root/Honau: Die beiden Luzerner Gemeinden stimmen einer Fusion zu. In Honau beträgt der Ja-Stimmen-Anteil bei 75.5 Prozent, in Root bei 83.7 Prozent. Die Stimmbeteiligung liegt in Honau bei 54.9 Prozent, in Root bei 50.9.

Weggis: Die Stimmbevölkerung hat der Um- und Rückzonung von 11.6 Hektaren Baulandreserven mit 1302 Ja- zu 442 Nein-Stimmen zugestimmt. Elf noch hängige Einsprachen gegen die Rückzonungen sind damit pauschal abgewiesen.

Nidwalden

Oberdorf/Stansstad: Die beiden Gemeinden schaffen als letzte in Nidwalden die Schulgemeinde ab. Das Stimmvolk hat der Zusammenlegung mit der politischen Gemeinde an der Urne deutlich zugestimmt.

Schwyz

Oberiberg: Die alpine Solaranlage im Gebiet der Roggenegg in Oberiberg ist gescheitert. Das Stimmvolk hat die Vorlage mit 261 Nein gegen 250 Ja abgelehnt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 78.4 Prozent.