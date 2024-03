Die Glarner FDP gibt den Rückzug ihres Kandidaten für den Regierungsrat, Roger Schneider, bekannt.

Somit verliert die FDP ihren zweiten Sitz im Regierungsrat.

Schneider, der den frei gewordenen FDP-Sitz verteidigen sollte, lag am Sonntag weit hinter der Mitte-Kandidatin Daniela Bösch-Widmer und dem SVP-Kandidaten Thomas Tschudi.

Am 24. März kommt es im zweiten Wahlgang also voraussichtlich zu einem Duell zwischen Mitte und SVP.

Im Verlaufe des Wahlsonntags zeigte sich die Glarner FDP noch kämpferisch und wollte mit Roger Schneider weitermachen. Nach Gesprächen und Überlegungen erklärte sie am Abend dann den Rückzug. Es hätte vieles für ihren Kandidaten gesprochen, zeigte sich die Partei in einem Schreiben enttäuscht: «Leider ist es der Partei im Wahlkampf nicht gelungen, genügend Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP von den ausgewiesenen Kompetenzen von Roger Schneider zu überzeugen.»

Gleichzeitig gibt die FDP eine indirekte Wahlempfehlung ab. Die Wählerinnen und Wähler könnten sich in drei Wochen entscheiden, ob die «bewährte rechtsbürgerliche Zusammensetzung» bestehen bleibe, heisst es. Gewinnt im zweiten Wahlgang die Kandidatin der Mitte, so würde im fünfköpfigen Regierungsrat eine Mitte-Links-Mehrheit entstehen.

Die Lage am Abstimmungssonntag

1 / 3 Legende: Daniela Bösch-Widmer (Mitte) erhielt 4587 Stimmen Daniela Bösch-Widmer ist seit 2009 Landrätin. Dort ist sie seit 2019 Mitglied des Büros und zurzeit Vizepräsidentin. Die 46-Jährige arbeitet als schulische Heilpädagogin. Sie ist verheiratet und wohnt in Niederurnen. Keystone/Christian Merz 2 / 3 Legende: Thomas Tschudi (SVP) erhielt 4268 Stimmen Thomas Tschudi ist seit 2012 im Landrat. Er ist Vizepräsident der Glarner SVP. Der diplomierte Betriebsökonom arbeitet als Anlagespezialist. Der 46-Jährige hat zwei Kinder und wohnt in Näfels. Keystone/Christian Merz 3 / 3 Legende: Roger Schneider (FDP) erhielt 2436 Stimmen Roger Schneider ist seit 2014 im Landrat. Dort präsidiert er die Kommission «Bildung, Kultur, Volkswirtschaft und Inneres». Der 54-Jährige ist Senior IT-Geschäftsführer bei einem Beratungsunternehmen. Er hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Mollis. Keystone/Christian Merz

Die Mitte bestätigte schon am Wahlsonntag, dass sie wieder mit Daniela Bösch-Widmer antreten wird. Die SVP hat den offiziellen Entscheid am Sonntagabend gefällt und will diesen am Montag kommunizieren. Ihr Kandidat Thomas Tschudi sprach sich am Wahlsonntag für eine Kandidatur im zweiten Wahlgang aus.

SP weiterhin ohne offizielle Wahlempfehlung

Die Mitte-Kandidatin Bösch-Widmer konnte im ersten Wahlkampf auf die offizielle Unterstützung der Grünen zählen. Die SP-Basis empfahl im ersten Wahlgang keinen der drei Kandidierenden zur Wahl. Dies wird sie auch im zweiten Wahlgang offiziell nicht machen. Bei der SP hiess es am Wahlsonntag auf Anfrage allerdings: Ihre Wählerschaft wisse bei einem allfälligen Duell zwischen SVP und Mitte am 24. März beim zweiten Wahlgang für die Ersatzwahl des Regierungsrats schon, wen sie unterstützen werde.

Der Sitz in der Glarner Regierung wird frei, da Benjamin Mühlemann (FDP) bei den eidgenössischen Wahlen im letzten Herbst in den Ständerat gewählt wurde.