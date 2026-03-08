Aarau

Die Aarauer Bevölkerung sagt deutlich Ja zu einem Landabtausch mit dem Kanton. Dieser ist nötig, um ein neues Oberstufenzentrum in der Telli zu realisieren. Dafür bräuchte es aber auch einen Baurechtsvertrag mit den Ortsbürgern. Die Ortsbürgergemeinde lehnte diesen Vertrag heute knapp ab. Das Projekt «Oberstufenzentrum» ist damit aber noch nicht vom Tisch. Der Aarauer Stadtrat will nun neu mit den Ortsbürgern verhandeln.

Legende: Die Visualisierung zeigt die Vision eines neuen Oberstufenzentrums des Aarauer Stadtrats im Jahr 2023. Unterdessen musste das Projekt neu aufgegleist werden, weil eine erste Version Schiffbruch erlitten hatte. ZVG/Stadt Aarau

Mit über 80 Prozent Ja-Stimmen bewilligten die Aarauer Einwohnerinnen und Einwohner den Baukredit für den Neubau der Seniorenwohnungen Herosé in der Höhe von rund 25 Millionen Franken.

Aristau

Mit knapp 63 Prozent sagt die Stimmbevölkerung deutlich Nein zur Einführung von Tempo 30 auf gewissen Gemeindestrassen und dem dazugehörigen Kredit über 80'000 Franken. An der Gemeindeversammlung Ende 2025 gab es noch ein knappes Ja zu Tempo 30. Gegen den Entscheid wurde das Referendum ergriffen.

Birr

Die Ortsbürgergemeinde und die Einwohnergemeinde können fusionieren. In zwei separaten Abstimmungen hat die Bevölkerung der Fusion zugestimmt. Grund für die Fusion sind die fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen der Ortsbürgergemeinde.

Meisterschwanden

Die Hallwilersee-Gemeinde hat weiterhin kein rechtsgültiges Budget für das laufende Jahr. Das Budget mit einem Steuerfuss von 70 Prozent wurde an der Urne deutlich bachab geschickt. Über 70 Prozent der Bevölkerung war gegen die Erhöhung. Die Gemeindeversammlung hatte der Steuererhöhung um 10 Prozentpunkte Ende 2025 noch zugestimmt. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Jetzt muss der Gemeinderat innerhalb von 60 Tagen ein neues Budget vorlegen. Auch mit einem Steuerfuss von 70 Prozent würde Meisterschwanden weiterhin zu den steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Aargau gehören.

Neuenhof

Tobias Baumgartner wird neuer Gemeindeammann von Neuenhof. Der Parteilose wurde deutlich gewählt mit 837 von 894 Stimmen. Neuenhof startete ohne Gemeindeammann in das Jahr 2026. Bei den Gesamterneuerungswahlen konnten zwar alle Gemeinderatssitze besetzt werden, damals war jedoch keiner der Gewählten bereit, das Amt des Gemeindeammanns zu übernehmen. Baumgartner ist erst seit letztem Jahr im Gemeinderat.

Oberlunkhofen

Klares Nein zur neuen Mehrzweckhalle: Über 70 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben den Kredit über 14.5 Millionen Franken für den Bau einer Mehrzweckhalle abgelehnt. Schon die Gemeindeversammlung schickte das Projekt im November deutlich bachab. Gegen den Entscheid wurde das Referendum ergriffen und darum entschied die Bevölkerung erneut an der Urne. In Oberlunkhofen ist der Bau einer solchen Halle schon seit acht Jahren ein Thema. Das aktuelle Projekt war wegen den hohen Kosten umstritten.

Würenlingen

Dämpfer für die geplante Hightechzone: An der Urne sagt die Würenloser Bevölkerung zwei Mal Nein – an der Gemeindeversammlung wurden beide Vorlagen noch angenommen. Bei der Abstimmung ging es einerseits um den Beitritt zu einer Entwicklungsgesellschaft mit einem Investitionsbetrag von 55'000 Franken. Die Gesellschaft ist mit der Planung dieser Zone beauftragt. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Darlehen von 200'000 Franken. Der Gemeinderat bedauere das Abstimmungsresultat, heisst es in einer Mitteilung. Man wolle die Bevölkerung nun noch besser über das Projekt informieren. Der Entscheid für oder gegen diese Hightechzone kommt erst nächstes Jahr vors Volk.