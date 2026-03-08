 Zum Inhalt springen

Abstimmungen Kanton Solothurn Resultate aus Solothurner Gemeinden von A bis Z

Im Kanton Solothurn wird in einzelnen Gemeinden auch abgestimmt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

08.03.2026, 15:34

Fulenbach

Die Gemeinde im Bezirk Olten kann für 6 Millionen Franken eine neue Sport- und Freizeithalle bauen. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 70 Prozent stimmt die Bevölkerung dem Projekt deutlich zu. 
Im Vorfeld hatte der Gemeinderat betont, es handle sich um eine «Fulenbacher-Lösung», die Halle sei kein Prestige-Objekt, sondern «notwendig und grundsätzlich bescheiden». Es sei keine Steuererhöhung geplant. 

Blaues Ortsschild von Fulenbach SO vor Bäumen.
Legende: In Fulenbach geht es um einen 6-Millionen-Franken-Kredit für eine neue Sport- und Freizeithalle. SRF

Olten

Die grösste Stadt des Kantons Solothurn kann einen neuen Vierfachkindergarten bauen. Die Stimmbevölkerung sagt mit 71 Prozent der Stimmen deutlich Ja zum 6.7-Millionen-Vorhaben. Der Vierfachkindergarten wird als zweistöckiger Pavillon auf dem Parkplatz des Bannfeldschulhauses gebaut. Im Schulhaus werden dadurch dringend benötigte Räume für den Schulbetrieb und den Ausbau des Betreuungsangebots frei, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Bezug des neuen Kindergartens ist im Sommer 2028 vorgesehen. 

Regionaljournal Aargau Solothurn, 8.3.2026 ; 

