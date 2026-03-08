Es war eine äusserst knappe Wahl. Phasenweise trennten die beiden Kandidierenden lediglich neun Stimmen. SVP-Mann Edgar Bischof entschied das Rennen letztlich für sich, mit rund 600 Stimmen Vorsprung auf seine Konkurrentin Jennifer Abderhalden von der FDP. Damit bleibt der einzige Ausserrhoder Nationalratssitz bei der SVP.
Bischof sprach nach seiner Wahl von einem «Zufallsmehr», dass die Wahl zu seinen Gunsten entschieden habe. «Es war ein sehr fairer Wahlkampf. Dafür möchte ich Jennifer Abderhalden danken.» Edgar Bischof ist ein Mann mit viel politischer Erfahrung. Er war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP.
Deren Vertreter, David Zuberbühler, kündigte im vergangenen Dezember überraschend seinen Rückzug aus dem nationalen Parlament an. Aus beruflichen Gründen. Ihm gelang es 2015, die jahrelange Dominanz der FDP in National- und Ständerat zu beenden.
Die FDP-Frau Abderhalden ist bereits zum zweiten Mal für die Wahl in den Nationalrat angetreten. Beide Male unterlag sie knapp gegen die SVP.
Warum sie die Wahl verloren habe, lasse sich schwer sagen. «Er war sicher sehr präsent überall mit ganz vielen Plakaten. Scheinbar zieht das bei den Leuten», resümierte Abderhalden kurz nach der Wahl. Mit der Wahl heute bleibt es bei der Vertretung von FDP und SVP in Bundesbern.
Einschätzung SRF-Ostschweizkorrespondentin Karin Kobler
«Edgar Bischof war SVP Kantonalparteipräsident und lange im Kantonsrat. Jetzt darf er nach Bern. Bischof kann den Sitz nach dem Rücktritt von David Zuberbühler in der Partei halten. Die FDP-Kantonalparteipräsidentin, Jennifer Abderhalden, muss sich nach 2019 ein zweites Mal geschlagen geben.
Appenzell Ausserrhoden hat je einen Sitz im National- und Ständerat. Diese waren über Jahrzehnte fest in der Hand der FDP. Bis 2015, als die SVP mit David Zuberbühler den FDP-Nationalratssitz angriff und gewann. Und in der Folge auch immer verteidigen konnte – auch heute. SVP im Nationalrat, FDP im Ständerat – der Anspruch der FDP auf beide Sitze scheint definitiv Vergangenheit zu sein.»