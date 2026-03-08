Es war eine äusserst knappe Wahl. Phasenweise trennten die beiden Kandidierenden lediglich neun Stimmen. SVP-Mann Edgar Bischof entschied das Rennen letztlich für sich. Er holte 8856 Stimmen. Seine Konkurrentin von der FDP, Jennifer Abderhalden, erzielte 8285 Stimmen. Damit bleibt der einzige Ausserrhoder Nationalratssitz bei der SVP.

Deren Vertreter, David Zuberbühler, kündigte im vergangenen Dezember überraschend seinen Rückzug aus dem nationalen Parlament an. Aus beruflichen Gründen. Ihm gelang es 2015 der FDP den einzigen Nationalratssitz abzutrotzen und diesen zweimal erfolgreich zu verteidigen.

Legende: Hat gut lachen: Neo-Nationalrat Edgar Bischof von der SVP. Keystone/Gian Ehrenzeller

Edgar Bischof ist Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Politisch bringt er einen grossen Rucksack mit: Bischof war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP. 2015 verlor Bischof die parteiinterne Ausmarchung gegen David Zuberbühler.

FDP-Kandidatin Jennifer Abderhalden scheiterte bereits zum zweiten Mal mit ihrer Kandidatur für den Nationalrat.