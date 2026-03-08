Es war eine äusserst knappe Wahl. Phasenweise trennten die beiden Kandidierenden lediglich neun Stimmen. SVP-Mann Edgar Bischof entschied das Rennen letztlich für sich. Er holte 8856 Stimmen. Seine Konkurrentin von der FDP, Jennifer Abderhalden, erzielte 8285 Stimmen. Damit bleibt der einzige Ausserrhoder Nationalratssitz bei der SVP.
Deren Vertreter, David Zuberbühler, kündigte im vergangenen Dezember überraschend seinen Rückzug aus dem nationalen Parlament an. Aus beruflichen Gründen. Ihm gelang es 2015 der FDP den einzigen Nationalratssitz abzutrotzen und diesen zweimal erfolgreich zu verteidigen.
Edgar Bischof ist Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Politisch bringt er einen grossen Rucksack mit: Bischof war 15 Jahre lang im Kantonsrat und Parteipräsident der kantonalen SVP. 2015 verlor Bischof die parteiinterne Ausmarchung gegen David Zuberbühler.
FDP-Kandidatin Jennifer Abderhalden scheiterte bereits zum zweiten Mal mit ihrer Kandidatur für den Nationalrat.
Einschätzung SRF-Ostschweizkorrespondentin Karin Kobler
Er war SVP Kantonalparteipräsident und lange im Kantonsrat, Edgar Bischof. Jetzt darf er nach Bern. Bischof kann den Sitz nach dem Rücktritt von David Zuberbühler in der Partei halten. Die FDP-Kantonalparteipräsidentin, Jennifer Abderhalden, muss sich nach 2019 ein zweites Mal geschlagen geben. Appenzell Ausserrhoden hat je einen Sitz im National- und Ständerat. Diese waren über Jahrzehnte fest in der Hand der FDP. Bis 2015, als die SVP mit David Zuberbühler den FDP-Nationalratssitz angriff und gewann. Und in der Folge auch immer verteidigen konnte – auch heute. SVP im Nationalrat, FDP im Ständerat – der Anspruch der FDP auf beide Sitze scheint definitiv Vergangenheit zu sein.
