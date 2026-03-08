 Zum Inhalt springen

Wahlen Zürich und Winterthur Die Urnen sind zu: Wer schafft den Sprung in den Stadtrat?

  • Uetikon sagt mit grossem Mehr Ja zum Seeuferpark
  • Radio SRF sendet auch aus dem Stadthaus Zürich
  • Wann werden die ersten Resultate erwartet?
  • Vor dem Stadthaus Zürich stehen die Leute Schlange
  • Letzte Stimmberechtigte eilen ins Stadthaus Winterthur
  • Ausgangslage in Winterthur
  • Ausgangslage Stadtparlament Zürich
  • Ausgangslage Stadtregierung Zürich
  • Zürcher Stadtpräsidium: Wer beerbt Corine Mauch?
  • Herzlich willkommen!

Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026

Box aufklappen Box zuklappen
Wahlurne Kanton Zürich

Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 8.3.2026, 12:09 Uhr

