 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wahlen Zürich und Winterthur Erste Resultate aus Winterthur: Kaspar Bopp (SP) hat Nase vorn

Autoren: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Stadtpräsidium Winterthur: Kaspar Bopp (SP) liegt in Führung
  • Umstrittener Gemeinderat von Rüschlikon ist abgewählt
  • Das Warten könnte bald ein Ende haben
  • Küsnachts Gemeindepräsident im Amt bestätigt
  • Der neue Gemeindepräsident von Herrliberg heisst Joel Gieringer
  • Filippo Leutenegger (FDP) sorgt sich um den zweiten FDP-Sitz
  • Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) fiebert im Stadthaus mit
  • In Winterthur stehen die Blumensträusse bereit
  • Das SRF-Fernseh-Team ist bereit
  • Uetikon sagt mit grossem Mehr Ja zum Seeuferpark

Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026

Box aufklappen Box zuklappen
Wahlurne Kanton Zürich

Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 8.3.2026, 12:09 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)