- Wer beerbt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch? Vier Kandidierende treten an.
- Wird der Zürcher Stadtrat noch linker? Sechs Bisherige und elf Neue treten an.
- Kann Links-Grün die hauchdünne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament verteidigen?
- Im Rennen um das Winterthurer Stadtpräsidium hat Kaspar Bopp (SP) im ersten Wahlkreis vorgelegt.
- Im Liveticker liefern wir auch die wichtigsten kommunalen Wahlresultate.
Themen in diesem Liveticker
- Stadtpräsidium Winterthur: Kaspar Bopp (SP) liegt in Führung
- Umstrittener Gemeinderat von Rüschlikon ist abgewählt
- Das Warten könnte bald ein Ende haben
- Küsnachts Gemeindepräsident im Amt bestätigt
- Der neue Gemeindepräsident von Herrliberg heisst Joel Gieringer
- Filippo Leutenegger (FDP) sorgt sich um den zweiten FDP-Sitz
- Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) fiebert im Stadthaus mit
- In Winterthur stehen die Blumensträusse bereit
- Das SRF-Fernseh-Team ist bereit
- Uetikon sagt mit grossem Mehr Ja zum Seeuferpark
Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026
Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.
(Quellen: SRF, sda)