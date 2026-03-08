- Wer beerbt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch? In den ersten vier Wahlkreisen liegt Raphael Golta (SP) vorn.
- Wird der Zürcher Stadtrat noch linker? FDP-Kandidat Përparim Avdili wäre nach den ersten Resultaten nicht gewählt.
- Kann Links-Grün die hauchdünne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament verteidigen?
- Kopf-an-Kopf-Rennen um das Winterthurer Stadtpräsidium hat Kaspar Bopp (SP) liegt lediglich wenige Stimmen vor Stefan Fritschi (FDP).
- Im Liveticker liefern wir auch die wichtigsten kommunalen Wahlresultate.
Themen in diesem Liveticker
- Winterthurer Stadtpräsidium: Bopp liegt 24 Stimmen vor Fritschi
- Gemeinderat Zürich: Die Mitte schafft die 5-Prozent Hürde
- Sonja Rueff-Frenkel FDP: «Tränen vergiessen wir erst am Schluss»
- Simone Brander, Stadträtin SP: «Klares Votum für links-grün»
- Erste Tendenz im Zürcher Gemeinderat: SVP könnte zulegen
- Stadtpräsidium Zürich: Raphael Golta (SP) liegt in Führung
- FDP muss um ihren zweiten Sitz zittern
- Erlenbachs Gemeindepräsident wurde abgewählt
- Stadtpräsidium Winterthur: Kaspar Bopp (SP) liegt in Führung
- Umstrittener Gemeinderat von Rüschlikon ist abgewählt
Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026
Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.
(Quellen: SRF, sda)