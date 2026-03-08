 Zum Inhalt springen

Wahlen Zürich und Winterthur Erste Resultate aus Zürich: FDP muss um ihren Sitz zittern

  • Winterthurer Stadtpräsidium: Bopp liegt 24 Stimmen vor Fritschi
  • Gemeinderat Zürich: Die Mitte schafft die 5-Prozent Hürde
  • Sonja Rueff-Frenkel FDP: «Tränen vergiessen wir erst am Schluss»
  • Simone Brander, Stadträtin SP: «Klares Votum für links-grün»
  • Erste Tendenz im Zürcher Gemeinderat: SVP könnte zulegen
  • Stadtpräsidium Zürich: Raphael Golta (SP) liegt in Führung
  • FDP muss um ihren zweiten Sitz zittern
  • Erlenbachs Gemeindepräsident wurde abgewählt
  • Stadtpräsidium Winterthur: Kaspar Bopp (SP) liegt in Führung
  • Umstrittener Gemeinderat von Rüschlikon ist abgewählt

Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026

Wahlurne Kanton Zürich

Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 8.3.2026, 12:09 Uhr

