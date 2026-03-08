- Raphael Golta (SP) beerbt voraussichtlich die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch. FDP-Kandidat Përparim Avdili geht leer aus.
- Der Zürcher Stadtrat wird noch linker. Die FDP verliert ihren Sitz an den Grünen Balthasar Glättli.
- Die SVP wird zur drittstärksten Kraft im Zürcher Stadtparlament.
- Kopf-an-Kopf-Rennen um das Winterthurer Stadtpräsidium: Keiner der beiden Kandidaten hat gewonnen – es gibt einen zweiten Wahlgang.
- Im Liveticker liefern wir auch die wichtigsten kommunalen Wahlresultate.
Themen in diesem Liveticker
- FDP-Stadtratskandidat: «Demokratische Tragödie für unsere Stadt»
- Neuer Stadtrat Balthasar Glättli: «Riesiges Gefühl der Freude»
- «SP kann das 40-Jahre-Jubiläum planen»
- «Die Linke legt noch einen drauf – Schlappe für FDP»
- Der Zürcher Stadtrat wird linker und grüner
- Raphael Golta (SP) muss in einen zweiten Wahlgang
- Links-grün behält die knappe Mehrheit im Zürcher Gemeinderat
- «Winterthurerinnen fühlten sich womöglich nicht vertreten»
- Winterthur Stadtparlament: Pol-Parteien werden gestärkt
- EVP fliegt in Zürich erneut aus dem Stadtparlament
Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026
Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.
(Quellen: SRF, sda)