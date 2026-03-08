 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wahlen Zürich und Winterthur Golta (SP) verpasst absolutes Mehr – steht aber ausser Konkurrenz

Autoren: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • FDP-Stadtratskandidat: «Demokratische Tragödie für unsere Stadt»
  • Neuer Stadtrat Balthasar Glättli: «Riesiges Gefühl der Freude»
  • «SP kann das 40-Jahre-Jubiläum planen»
  • «Die Linke legt noch einen drauf – Schlappe für FDP»
  • Der Zürcher Stadtrat wird linker und grüner
  • Raphael Golta (SP) muss in einen zweiten Wahlgang
  • Links-grün behält die knappe Mehrheit im Zürcher Gemeinderat
  • «Winterthurerinnen fühlten sich womöglich nicht vertreten»
  • Winterthur Stadtparlament: Pol-Parteien werden gestärkt
  • EVP fliegt in Zürich erneut aus dem Stadtparlament

Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026

Box aufklappen Box zuklappen
Wahlurne Kanton Zürich

Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 8.3.2026, 12:09 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)