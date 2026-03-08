- Wer beerbt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch? Ihr Parteikollege Raphael Golta (SP) liegt weit vorn.
- Wird der Zürcher Stadtrat noch linker? FDP-Kandidat Përparim Avdili wäre nach den ersten Resultaten nicht gewählt.
- Kann Links-Grün die hauchdünne Mehrheit im Zürcher Stadtparlament verteidigen?
- Kopf-an-Kopf-Rennen um das Winterthurer Stadtpräsidium: Keiner der beiden Kandidaten hat gewonnen – es gibt einen zweiten Wahlgang.
- Im Liveticker liefern wir auch die wichtigsten kommunalen Wahlresultate.
- Noch kein neuer Stadtpräsident für Schlieren
- FDP kann Sitz im Dietiker Stadtrat halten
- Langjähriger Gemeindepräsident Jörg Kündig in Gossau abgewählt
- Winterthurer Stadtrat rückt etwas nach rechts
- Winterthur hat noch keinen neuen Stadtpräsidenten
- «Raphael Golta wird Stadtpräsident, das ist klar»
- Winterthurer Stadtrat: Urs Glättli als Überzähliger im Pech?
- Raphael Golta (SP) hat im Rennen ums Stadtpräsidium die Nase vorn
- Winterthurer Stadtpräsidium: Bopp liegt 24 Stimmen vor Fritschi
- Gemeinderat Zürich: Die Mitte schafft die 5-Prozent Hürde
Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.
(Quellen: SRF, sda)