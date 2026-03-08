 Zum Inhalt springen

Wahlen Zürich und Winterthur Zweiter Wahlgang für Winterthurer Stadtpräsidium

  • Noch kein neuer Stadtpräsident für Schlieren
  • FDP kann Sitz im Dietiker Stadtrat halten
  • Langjähriger Gemeindepräsident Jörg Kündig in Gossau abgewählt
  • Winterthurer Stadtrat rückt etwas nach rechts
  • Winterthur hat noch keinen neuen Stadtpräsidenten
  • «Raphael Golta wird Stadtpräsident, das ist klar»
  • Winterthurer Stadtrat: Urs Glättli als Überzähliger im Pech?
  • Raphael Golta (SP) hat im Rennen ums Stadtpräsidium die Nase vorn
  • Winterthurer Stadtpräsidium: Bopp liegt 24 Stimmen vor Fritschi
  • Gemeinderat Zürich: Die Mitte schafft die 5-Prozent Hürde

Alles zu den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich 2026

Box aufklappen Box zuklappen
Wahlurne Kanton Zürich

Am 8. März wählen die Stimmberechtigten in den Städten Zürich und Winterthur eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch das Stadtpräsidium muss in beiden Städten neu besetzt werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Hintergründen und Einschätzungen zu den Wahlen in Zürich und Winterthur.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 8.3.2026, 12:09 Uhr

