Im Kanton Aargau kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen und Wahlen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Aarburg

Der Sitz der ehemaligen Stadträtin und neuen Aargauer Regierungsrätin Martina Bircher bleibt noch leer. Von den Kandidierenden hat niemand das absolute Mehr von 539 Stimmen geschafft. Der Parteilose Henry Löw erhält 518 Stimmen, Karin Schürmann (SVP) 500. Der zweite Wahlgang findet am 30. März statt.

Nein zum Budget der Kreisschule Aarau-Buchs Box aufklappen Box zuklappen Das Buchser Stimmvolk sagt Nein zum Budget der Kreisschule. 1073 Personen sagen Nein, 725 sagen Ja. Zwar stimmt das Aarauer Stimmvolk dem Budget zu, mit 3'556 zu 2'382 Stimmen. Wegen dem Nein aus Buchs muss die Kreisschule aber ein neues Budget ausarbeiten. Normalerweise wird nicht an der Urne über das Kreisschulbudget entschieden. Es wurde aber das Referendum ergriffen. Gegnerinnen und Gegner stören sich unter anderem daran, dass die Schulverwaltung wächst.

Buchs

Der SVP gelingt es nicht, den 2021 verlorenen Sitz im Gemeinderat zurückzuholen. Neuer Gemeinderat ist der Parteilose Christian Moricchi. Er holt 1066 Stimmen, SVP-Kandidat Samuel Hasler 613. Christian Moricchi ist kein Unbekannter in Buchs: Er sass bereits von 2002 bis 2012 für die SP im Einwohnerrat. Moricchi folgt auf Reto Fischer, der zurückgetreten ist.

Gontenschwil

Dominik Erlanger (SP) ist neuer Gemeinderat. Er erhält 242 Stimmen von 333 gültigen Stimmen. Erlanger war der einzige offizielle Kandidat. Er tritt die Nachfolge an des auf Ende Dezember zurückgetretenen Sigfried Sommerhalder (SVP).

Neuenhof

Der Gemeinderat bleibt unvollständig. Kein Kandidat hat das absolute Mehr bei der Wahl am Sonntag erreicht. Am meisten Stimmen holt der ehemalige Gemeinderat Markus Hächler (parteilos) mit 140. Das absolute Mehr lag bei 230. Nun braucht es einen zweiten Wahlgang: Dieser wird am 18. Mai stattfinden, heisst es bei der Gemeinde auf Anfrage von SRF.

Oberlunkhofen

Das Stimmvolk sagt Nein zum Budget und damit auch zur geplanten Steuererhöhung. Das Resultat fiel deutlich aus mit 673 Nein zu 323 Ja-Stimmen. Der Gemeinderat hatte eine Steuererhöhung von 8 Prozentpunkten auf neu 82 Prozent vorgeschlagen, um Investitionen zu tätigen, unter anderem den Bau einer neuen Doppel-Mehrzweckhalle.