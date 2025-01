Am 9. Februar kommen die Initiative für Umweltverantwortung und zahlreiche Sachabstimmungen in Kantonen und Gemeinden an die Urne.

Am 9. Februar 2025 gelangt auf nationaler Ebene nur eine Vorlage zur Abstimmung: die Umweltverantwortungsinitiative. Die Initiative der Jungen Grünen verlangt, dass die Schweiz künftig nur so viele Ressourcen nutzt, wie die Natur ersetzen kann.

Das bedingt einen Wirtschaftswandel: Neu sollen das Wohl von Mensch und Umwelt im Zentrum stehen und nicht mehr Gewinne. Bundesrat und eine Parlamentsmehrheit lehnen die Initiative ab. Der Bundesrat hält fest, dass die Schweiz bereits Fortschritte erzielt habe in verschiedenen Umweltbereichen. Die Gegnerschaft kritisiert, die Umweltverantwortungsinitiative sei utopisch und unverantwortlich. Ein Ja würde unter anderem Preise explodieren lassen.

Über einen bunten Strauss an Themen wird in den Kantonen und Gemeinden abgestimmt. Im Kanton Bern bewegt die sogenannte Solarinitiative. Die Vorlage fordert wo möglich und zumutbar eine Solaranlage für alle Neubauten und bestehenden Gebäude. Der Gegenvorschlag setzt nicht auf Pflicht, sondern auf Freiwilligkeit.

In zwei Kantonen wird über einen Mindestlohn entschieden. In Solothurn verlangt eine Initiative mindestens 23 Franken pro Stunde. Der Betrag soll jährlich an die Teuerung angepasst werden. Im Baselbiet wird über einen Mindestlohn von 22 Franken abgestimmt.

Zudem stehen zwei kantonale Ersatzwahlen an. In Glarus will die FDP ihren Regierungssitz verteidigen. In Ausserrhoden bewerben sich zwei Frauen um den frei werdenden Regierungssitz der Parteiunabhängigen.

Auf kommunaler Ebene entscheidet die Stadt Zürich über höhere Entschädigungen für Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier. In Frauenfeld kommt es zur Kampfwahl ums Stadtpräsidium. Die SP greift die FDP an: Das Amt ist seit 55 Jahren in den Händen der Freisinnigen.

