In Regierung gewählt: Freudentränen bei Susann Metzger

Susann Metzger ist die Gewinnerin der Ersatzwahl für den freien Sitz in der Ausserrhoder Regierung. Die Parteilose setzt sich mit über 2000 Stimmen Vorsprung gegen ihre Kontrahentin Barbara Giger, ebenfalls parteilos, durch. Der Sitz in der Regierung wird Ende Mai frei. Alfred Stricker (parteilos) hatte seinen Rücktritt eingereicht. Er erreicht in diesem Jahr das Pensionsalter.

Das Resultat fällt überraschend deutlich aus. Susann Metzger erzielt fast 8500 Stimmen. Nach ihrer Wahl ist die Reaktion überschwänglich und emotional. Mit zittriger Stimme sagt die Betriebswirtschafterin aus Heiden: «Ich muss gerade etwas weinen. Emotionsgeladen. Ich bin sehr froh und danke allen, die an mich geglaubt haben. Jetzt packen wir das.»

Die Freude ist gross: Susann Metzger jubelt, sie ist neu in der Ausserrhoder Regierung.

Die faire Verliererin: Barbara Giger gratuliert ihrer Kontrahentin zum Wahlsieg. Sie wurde vom Bauernverband aufgestellt, war in der Wahl nun aber unterlegen.

Metzger wurde von den Parteiunabhängigen als Ersatz für den abtretenden Stricker nominiert. Dass gleich beide Kandidatinnen sowie der abtretende Regierungsrat parteilos sind, ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht ungewöhnlich. Die Parteiunabhängigen (PU) haben im Ausserrhoder Kantonsrat eine eigene Fraktion. Mit 15 Mitgliedern im 65-köpfigen Kantonsrat ist die PU die zweitgrösste Fraktion.

Reine Formsache war die Wahl des Regierungsrats Hansueli Reutegger (SVP) in das Amt des Landammanns. Mit über 13'000 Stimmen gelingt ihm ein Glanzresultat. Gewählt wurde an diesem Wahlsonntag auch ein Oberrichter – auch sehr deutlich: Daniel Hofmann war der einzige Kandidat.