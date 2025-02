Schweizweit haben nur rund zehn Gemeinden der Volksinitiative der Jungen Grünen zugestimmt. Fast alle liegen in der Romandie. Ja sagten die Stimmenden etwa in Lausanne und Bern mit rund 58 Prozent Ja sowie in Vevey/VD, Freiburg, Neuenburg und Biel-Bienne. Die höchste Zustimmung gab es mit rund 60 Prozent in der kleinen jurassischen Gemeinde Lajoux.

In den meisten Gemeinden wurde die Initiative jedoch deutlich verworfen – auch in traditionell eher links stimmenden Städten wie Zürich, Genf oder Basel. Sogar mit 100 Prozent Nein stimmten die kleinen Gemeinden Riemenstalden/SZ und Ederswiler/JU.