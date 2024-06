Der Kanton Aargau erhält ein Klimaparagraf in der Verfassung. 57 Prozent der Stimmenden sagten Ja, 43 Prozent Nein.

Damit müessen sich Kanton und Gemeinden für den Klimaschutz einsetzen. Sie erhalten den Auftrag, sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinanderzusetzen und Massnahmen zu ergreifen.

Der Klimaparagraf ist die gekürzte Version einer breit abgestützten Initiative aus dem Kantonsparlament.

Andere Kantone kennen einen solchen Paragrafen im Gesetz bereits.

57 Prozent des Aargauer Stimmvolks hat sich für einen Klimaparagrafen in der Kantonsverfassung ausgesprochen. Die Resultate in den Gemeinden gehen weit auseinander: In Leimbach sagen nur 29 Prozent Ja, in Ennetbaden knapp 77 Prozent.

In der Schweiz und im Aargau zeigten sich die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute überdurchschnittlich stark, fand die Aargauer Regierung. «Der bisherige Temperaturanstieg ist mehr als doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt.» Die Regierung hofft, dass man das Netto-Null-Ziel 2050 dank des Klimaparagrafen eher erreichen kann.

Ausser der SVP waren alle Aargauer Parteien für den Klimaparagrafen. Die Bürokratie sei zu gross, fand die SVP.

Verschiedene Kantone haben den Klimaschutz bereits in der Verfassung verankert: Basel-Stadt, Bern, Genf, Glarus, Waadt und Zürich. Zürich sagte 2022 mit über 67 Prozent Ja zum Klimaparagrafen. Der Kanton Fribourg hat ein eigenständiges Klimagesetz.