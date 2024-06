Brunegg

Neue Gemeindepräsidentin wird die bisherige Vize-Gemeindepräsidentin Beatrice Zandonella Klingele. Sie holt 72 von 101 gültigen Stimmen und folgt damit auf Ruth Imholz Strinati, die Ende 2022 zurückgetreten war.

Für den freien Sitz im Gemeinderat war keine Kandidatur eingegangen. Es braucht einen 2. Wahlgang im September.

Diverse Gemeinderatswahlen A-Z Box aufklappen Box zuklappen Gränichen Die Kampfwahl um den freien Sitz im Gemeinderat ist noch nicht entschieden. Es braucht einen 2. Wahlgang im September. Im 1. Durchgang holt FDP-Kandidat Stefan Säuberli die meisten Stimmen (487) vor Manuela Suter (465) und SVP-Kandidat Gerhard Stauder (389). Ursprünglich war Manuela Suter von der SVP ins Rennen geschickt worden, zog sich dann aber zurück. Erst als die SVP auf Gerhard Stauder setzte, trat die FDP mit Stefan Säuberli an. Sie kritisierte, der SVP-Kandidat mache zu stark Parteipolitik, auf Gemeindeebene seien jedoch konstruktive und lösungsorientierte Personen gefragt. Killwangen Die Kampfwahl um den freien Sitz im Gemeinderat entscheidet Pascal Froidevaux mit 255 Stimmen für sich. Roger Gauch schafft die Wahl mit 164 Stimmen nicht. Froidevaux hatte schon im 1. Wahlgang mehr Stimmen erreicht. Leuggern Die Kampfwahl um den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat gewinnt Michaela Keusch (parteilos, 319 Stimmen). René Achermann (parteilos, 234 Stimmen) verpasst die Wahl klar. Lupfig Die Kampfwahl um den fünften Sitz im Gemeinderat ist entschieden. Michael Stadelmann, der im ersten Wahlgang noch knapp hinter Nicole Meier lag, setzt sich im zweiten Wahlgang mit 462 Stimmen durch. Nicole Meier erhält 448 Stimmen. Die Wahl war nötig, weil in Lupfig im März ein neuer Gemeindeammann gewählt worden war. Mumpf In Mumpf bleibt ein Sitz im Gemeinderat weiterhin unbesetzt. Auch im dritten Anlauf konnte das Amt nicht neu besetzt werden. Nach den Wahlen im November und März hat auch am Sonntag niemand die Wahl geschafft. Die Stimmbeteiligung betrug 12.5 Prozent.

Kirchleerau

Daniel Wyss wird neuer Vizeammann. Er holt 86 von 134 gültigen Stimmen, 43 Personen haben leer eingelegt. Neuer Gemeinderat wird Fabian Müller mit 162 von 171 gültigen Stimmen.

Magden

Die offizielle Kandidatin fürs Amt als Frau Gemeindeammann hat die Wahl geschafft: Carole Binder-Meury von der SP erhält 979 der 1'070 gültigen Stimmen.

In der Kampfwahl um den freien Gemeinderatssitz setzt sich Patrick Heilmann mit 622 Stimmen durch. Vincent Hohler kommt auf 251, Corina Schuster-Amft auf 224 Stimmen.

Oberhof

Die Fusion mit der Gemeinde Wölflinswil kommt nicht zustande. In Oberhof sagt die Stimmbevölkerung zwar mit knapp 66 Prozent Ja zur Fusion. Da in Wölflinswil das Nein-Lager mit 59 Prozent siegt, ist der Zusammenschluss aber trotzdem gescheitert.

Legende: Oberhof und Wölflinswil (im Bild) bleiben eigenständig. SRF/Karin Zimmermann

Wettingen

In der zweitgrössten Gemeinde des Kantons Aargau hat das Stimmvolk fast 28 Millionen Franken für den Hochwasserschutz bewilligt. 68 Prozent stimmten dafür. Unter anderem soll ein Entlastungsstollen gebaut werden, der in die Limmat führt, und der Dorfbach soll renaturiert werden. Das führe nicht nur zu mehr Sicherheit, sondern auch zu mehr Lebensqualität, verspricht die Gemeinde. Unter anderem beteiligen sich Bund, Kanton und Aargauische Gebäudeversicherung am Hochwasserschutz-Projekt. Der Anteil Wettingens beträgt rund 10 Millionen Franken. Das Geld ist also bewilligt, die Baupläne jedoch noch nicht. Das Projekt soll voraussichtlich 2025 aufgelegt werden. Je nach Umfang der Einsprachen soll ab 2026 mit der Umsetzung begonnen werden.

Wohlen

Die Wohler Stimmbevölkerung hat die Aufwertung und Sanierung von Zentralstrasse und Postplatz abgelehnt. 60 Prozent stimmten gegen den 4.6-Millionen-Franken-Kredit. Der Kredit für die Sanierung der Kanalisation über 700'000 Franken wurde mit 51 Prozent Ja knapp angenommen.

Die Zentralstrasse ist eine der Hauptverkehrsachsen von Wohlen und Haupt-Einkaufsmeile der viertgrössten Gemeinde im Kanton. Mit der Sanierung hätten Standort- und Aufenthaltsqualität gefördert und Schwachstellen behoben werden sollen. Gegner sprachen von einer Fehlplanung und kritisierten die Aufhebung von Parkplätzen und Velos auf den breiteren Trottoirs.

Der Gemeinderat bedauert den Entscheid in einer Mitteilung und macht darauf aufmerksam, dass er nun trotzdem die dringend nötige Sanierung vorbereite, aber auf Aufwertungsmassnahmen verzichte. Dafür wird mit Kosten von 3.6 Millionen Franken gerechnet.

Legende: Die Sanierung und Aufwertung der Zentralstrasse in Wohlen war sehr umstritten. SRF/Christiane Büchli

Wölflinswil

Die Fusion mit der Gemeinde Oberhof kommt nicht zustande. Die Stimmbevölkerung folgt der Empfehlung des Gemeinderats und lehnt einen Zusammenschluss mit 59 Prozent der Stimmen ab. In Oberhof haben fast 66 Prozent die Fusion befürwortet, wegen des Neins aus Wölflinswil ist sie aber trotzdem gescheitert.

Wird laufend ergänzt.