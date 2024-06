Per E-Mail teilen

Das Freiburger Stimmvolk will die Standorte und Öffnungszeiten seiner Spital-Notaufnahmen nicht in der Kantonsverfassung verankern.

Mit 62 Prozent Nein-Stimmen wurde die entsprechende Notfall-Initiative abgelehnt.

Der Mehrheit reicht somit eine Notfallstation im Kanton Freiburg.

Der Gegenvorschlag als abgeschwächte Version der Initiative wurde hingegen angenommen – mit 68 Prozent.

Es ging um die Frage, wie viele Notfallstationen der Kanton Freiburg braucht. Aktuell gibt es in Freiburg eine 24-Stunden-Notaufnahme: jene des Kantonsspitals in Villars-sur-Glâne, in der Agglomeration der Kantonshauptstadt.

«Das Kantonsspital ist veraltet und zu klein, um sich um alle Notfälle zu kümmern», sagte Daniel Savary vom Initiativkomitee. Die Initiative forderte zwei weitere Notaufnahmen, eine in Tafers und eine Riaz.

Die Kantonsregierung ist gegen die Initiative, da das HFR finanzielle Schwierigkeiten hat und der Fachkräftemangel eine Umsetzung erschwert. «Es ist nur schon schwierig, für eine Notfallstation genug Personal zu finden, für drei Stationen ist es unmöglich», so der Freiburger Gesundheitsdirektor Philippe Demierre.

Legende: 12'000 Menschen haben die Initiative unterschrieben, also doppelt so viele wie nötig Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Grundanliegen der Initiative werden jedoch mit dem Ja zum Gegenvorschlag umgesetzt. Dazu sind sieben Massnahmen vorgesehen, die eine angemessene Versorgung bei allen Notfällen im gesamten Kantonsgebiet bieten und die Partnerinnen und Partner des Gesundheitswesens miteinbeziehen sollen.

Dabei sollen etwa Ambulanzen gestärkt oder Fachleute in allen Regionen ausgebildet werden, die in Notfällen schnell vor Ort sein sollen.

