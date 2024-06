Wie viele Notfallstationen braucht der Kanton Freiburg? Über diese Frage entscheiden die Stimmberechtigten am 9. Juni. Aktuell gibt es in Freiburg eine 24-Stunden-Notaufnahme: jene des Kantonsspitals in Villars-sur-Glâne, in der Agglomeration der Kantonshauptstadt.

«Das Kantonsspital ist veraltet und zu klein, um sich um alle Notfälle zu kümmern», sagt Daniel Savary vom Initiativkomitee. Die Initiative fordert zwei weitere Notaufnahmen, eine in Tafers und eine Riaz.

Legende: 12'000 Menschen haben die Initiative unterschrieben, also doppelt so viele wie nötig Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Kantonsregierung ist gegen die Initiative, da das HFR finanzielle Schwierigkeiten hat und der Fachkräftemangel eine Umsetzung erschwert. «Es ist nur schon schwierig, für eine Notfallstation genug Personal zu finden, für drei Stationen ist es unmöglich», so der Freiburger Gesundheitsdirektor Philippe Demierre.

Die Kantonsregierung will jedoch dem Grundanliegen der Initiative – eine bessere Notfallversorgung im Kanton – mit einem Gegenvorschlag nachkommen. Dazu gehören beispielsweise mehr Geld für die Ambulanzen in ländlichen Regionen oder eine Telefonzentrale.