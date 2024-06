Arosa

Die Stimmbevölkerung hat einer höheren Beherbergungs­abgabe zugestimmt.

Chur

Chur hat eine der grössten Drogenszenen der Schweiz. Abhilfe schaffen soll – während drei Jahren als Pilotbetrieb – ein begleiteter Konsumraum. Dafür will die Stadt knapp 3,9 Millionen Franken einsetzen. Über diesen Kredit stimmt die Churer Bevölkerung nun ab.

Legende: Sägenstrasse 75: Hier soll der neue Konsumraum entstehen. Stadt Chur

Davos

Die Gemeinde Davos will Tritt­brett­fahrer am WEF verbannen. Mit einer Teilrevision des Baugesetzes will sich die Davoser Regierung die Mittel verschaffen, Temporärbauten am WEF einschränken zu können. Ab 2025 sollen nur noch Firmen, die vom WEF eingeladen wurden, Nationen und Non-Profit-Organisationen einen Platz an der Davoser Promenade erhalten. Über die Teilrevision muss die Davoser Stimmbevölkerung an der Urne befinden.

Legende: Stau am WEF: Die Belastung der ohnehin schon ausgelasteten Infrastruktur sei mit rund einem Drittel Trittbrettfahrern einfach zu gross gewesen, erklärt Landammann Philip Wilhelm. Keystone

Domat/Ems

In Domat/Ems wurde mit fast 60 Prozent der Stimmen Erich Kohler (Mitte) als Gemeindepräsident wiedergewählt.

Ilanz/Glion

Am 31. Dezember 2037 laufen die Wasserrechtskonzessionen der Kraftwerke Zervreila AG aus. Die Stimmbevölkerung in Ilanz/Glion lehnt einerseits eine Erneuerung der Konzession deutlich ab und geben dem Gemeindevorstand grünes Licht, um eine neue Regelung auszuarbeiten.

Malans

Zwischen Malans und Landquart soll ein neuer Veloweg entstehen. Die heutige Veloroute vermischt sich laut der Gemeinde mit dem motorisierten Individualverkehr und den Fussgängern auf der Strecke. Für eine sichere Radwegverbindung beantragt der Gemeindevorstand einen Brutto-Verpflichtungskredit in Höhe von 3 Millionen Franken. Über diesen kann nun die Malanser Stimmbevölkerung befinden.

Medel

In der Gemeinde Medel in der Surselva wurde Claudio Simonet als Gemeindepräsident wiedergewählt. Ebenso die Vorstandsmitglieder Corsin Flepp und Werner Venzin sowie Stellvertreter Lucas Venzin.