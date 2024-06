Per E-Mail teilen

Die Velonetz-Initiative besteht aus acht Punkten: Im Kern verlangt sie ein sicheres und durchgehendes Netz aus Velorouten im Kanton Zug bis 2030. Zentrale Wege entlang von Hauptstrassen sollen einen separaten, physisch abgetrennten Veloweg erhalten. An den Zielorten soll es zudem genügend Parkplätze geben sowie Ladestationen für E-Bikes.

Legende: Fahrräder sollen wo immer möglich eine separate Spur erhalten. Das ist eine Forderung der Velonetz-Initiative. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dank schneller und sicherer Verbindungen sollen noch mehr Leute aufs Velo umsteigen. Lanciert wurde die Initiative von der Alternative – die Grünen, dem Verkehrsclub Schweiz (VCS) und Pro Velo Zug.

Bürgerliche sind skeptisch

FDP, Mitte und SVP lehnen die Vorlage ab. Bis auf eine Forderung seien alle Ziele bereits aufgegleist, argumentieren sie – wenn auch ohne genauen Terminplan. Der einzige offene Punkt sei nicht realistisch: Für eine separate Velospur seien die Platzverhältnisse mancherorts zu eng, etwa in Walchwil oder Unterägeri. Ausserdem sei das Vorgehen via Initiative der falsche Weg: In der Verfassung sollen verschiedene Mobilitätsformen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Die zweite Vorlage: Die Transparenz-Initiative Box aufklappen Box zuklappen Ebenfalls zur Abstimmung am 9. Juni kommt die Transparenz-Initiative. Ihre Forderung: Politische Parteien und Organisationen im Kanton Zug müssen ihre Spenden offenlegen. Firmenspenden sollen ab 1000 Franken und Privatspenden ab 5000 Franken deklariert werden. Zudem müssten alle Politikerinnen und Politiker offenlegen, in welchen Organisationen, Verbänden oder Vereinen sie sich engagieren. Lanciert wurde die Initiative von der Jungen Alternative. Für ein Ja engagieren sich auch ihre Mutterpartei, die Alternative – die Grünen, SP und Juso und die Gewerkschaft VPOD. Alle anderen grösseren Parteien sprechen sich für den Gegenvorschlag der Zuger Regierung aus. Dieser sieht vor, dass in der Verfassung nur festgehalten wird, dass die Parteien im Kantonsparlament ihre Spenden deklarieren müssen – ohne ins Detail zu gehen.