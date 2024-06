Am 9. Juni stimmt die Stadt Winterthur über zwei Stadtklima-Initiativen ab.

Gleichzeitig kommen zwei Gegenvorschläge dazu zur Abstimmung.

Zudem entscheidet das Stimmvolk über einen Kredit für die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW).

Die beiden Volksbegehren «Für ein gesundes Stadtklima» (kurz: «Gute-Luft-Initiative») sowie «Für eine zukunftsfähige Mobilität» (kurz: «Zukunfts-Initiative») wurden vom Verein «UmverkehR» in verschiedenen Schweizer Städten eingereicht. Sie fordern, dass in den nächsten zehn Jahren jährlich 0.5 Prozent der Strassenfläche in Grünraum mit Bäumen umgewandelt werden. Ausserdem sollen pro Jahr mindestens 0.5 Prozent der Strassenfläche in Flächen für öffentlichen Verkehr sowie Fuss- und Veloverkehr umgewandelt werden.

Legende: Soll der Veloverkehr in Winterthur mehr Platz erhalten? Keystone/Michael Buholzer

Das Winterthurer Stadtparlament hat je einen Gegenvorschlag vorgelegt. Diese gehen weniger weit als die Initiativen und lassen der Stadt bei der Umsetzung mehr Zeit.

Neben den beiden Stadtklima-Initiativen entscheidet das Stimmvolk zudem über einen Kredit von 120 Millionen Franken für die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW).