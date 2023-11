Beide sogenannten Stadtklima-Initiativen werden klar abgelehnt: Nach Auszählung der brieflichen Stimmen liegen die Nein-Stimmen uneinholbar vorne. Noch fehlen die an der Urne abgegebenen Stimmen.

Die Gute-Luft-Initiative steht bei 57.5 Nein-Prozent und die Zukunfts-Initiative bei 60.3 Nein-Prozent-Anteil. Das ist unerwartet deutlich.

Die Gegnerschaft hatte gewarnt, die Initiativen brächten eine Baustellen-Flut und seien bloss gegen Autos gerichtet.

Das Schlussergebnis wird um 14.30 Uhr erwartet.

Angesichts des Nein-Vorsprungs von gut 6800 respektive fast 9400 Stimmen ist ausgeschlossen, dass das Schlussergebnis noch kippt, mit jenen Stimmen, die persönlich in die Urnen gelegt werden. In Basel-Stadt werden meist über 95 Prozent der Stimmen brieflich abgegeben; in die Urnen gelegt werden um die 1500 Stimmen.

Initiativ-Ziel: Strassenfläche umnutzen Box aufklappen Box zuklappen Die kantonale Initiative «für ein gesundes Stadtklima (Gute-Luft-Initiative)» wollte die Bevölkerung vor Auswirkungen des Klimawandels schützen. Sie hatte gefordert, dass innert zehn Jahren mindestens fünf Prozent der Strassenfläche im Kanton in Grünraum mit Bäumen umgewandelt wird – das wären 240'000 Quadratmeter. Die Initiative «für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative)» wollte innert zehn Jahren mindestens fünf Prozent der Strassenfläche in Flächen für Fuss- und Veloverkehr sowie mit ÖV-Vorrang umwandeln lassen - also weitere 240'000 Quadratmeter. Die Kantonsverfassung sollte entsprechend angepasst werden.

Die beiden Stadtklima-Initiativen wollten einen Teil der Strassenflächen neu verteilen. Zum einen sollte Teer neuem Grün weichen, zum anderen sollten neben dem ÖV auch Fussgänger und Velofahrerinnen mehr Vorrang bekommen. Diese Massnahmen sollten weniger Hitze und bessere Luft bringen.

Legende: Bäume sind wichtig für ein gutes Stadtklima, darin sind sich eigentlich alle einig. zvg/Kanton Basel-Stadt: www.bs.ch/bilddatenbank

Für die bürgerlichen Parteien und Verbände wie den Basler Gewerbeverband ist diese Umverteilung der falsche Weg. Sie warnten vor einer Baustellenflut und deswegen einem Verkehrskollaps; zudem würden zu viele Parkplätze wegfallen. Für die Initiativen eingesetzt hatten sich linke Parteien und Umweltschutzorganisationen. Das kantonale Parlament hatte beide Initiativen knapp abgelehnt und auch auf Gegenvorschläge verzichtet.

Initiativen in mehreren Städten

Hinter diesen Initiativen steht der Verein Umverkehr. Dieser hat in mehreren Städten ähnliche Volksbegehren lanciert. Entsprechend war man dort gespannt auf den Ausgang in Basel-Stadt: Basel ist die erste Stadt, in der an der Urne abgestimmt wurde.

St. Gallen setzt um Box aufklappen Box zuklappen In der Stadt St. Gallen sollen in den nächsten zehn Jahren 200'000 Quadratmeter neue Grünflächen und Platz für Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr geschaffen werden. Dies hat das Stadtparlament beschlossen. Das Initiativkomitee hat sich danach entschieden, die Initiativen zurückzuziehen und auf eine Abstimmung zu verzichten. Der Entscheid in St. Gallen sei ein «Meilenstein für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und das Stadtklima», so der Verein umverkehr.