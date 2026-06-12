Für gut 27 Millionen Franken soll Plaffeien im Freiburger Sensebezirk ein neues Schwimmbad erhalten. Ziehen die anderen Gemeinden mit?

In Plaffeien FR soll ein neues Hallenbad gebaut werden. Das Projekt kostet 27.3 Millionen Franken. Davon sollen alle Sensler Gemeinden zusammen 15.8 Millionen Franken übernehmen. Die Gemeinde Plaffeien und der Kanton übernehmen den Rest. Die Gemeinden stimmen über das Projekt ab.

Legende: Das Bad in Plaffeien soll hell und einladend werden und die Bedürfnisse der Sensler Schulen abdecken. ZVG

Im Hallenbad soll es ein 25-Meter-Schwimmbecken geben, ein Lehrschwimmbecken, einen Sprungturm und weitere Freizeitangebote. Das Bad soll von den Schulen des Sensebezirks für den Schwimmunterricht genutzt werden, aber auch von der Bevölkerung und vom Tourismus.

«Es ist Zeit, dass wir im Sensebezirk in unsere Zukunft investieren», sagt Bruno Boschung, ehemaliger Mitte-Grossrat und Befürworter. Der Gegner und ehemalige FDP-Grossrat Rudolf Vonlanthen wiederum sagt: «Wir haben genügend Kapazitäten für das Schulschwimmen.»

Für ein Ja am 14. Juni ist eine doppelte Mehrheit nötig – das heisst: eine Mehrheit der Abstimmenden im ganzen Bezirk sowie eine Mehrheit der 15 Gemeinden. Kommt die Mehrheit zustande, wird das Bad bis etwa 2030 gebaut.