Im Kanton Aargau kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen und Wahlen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Baden

Das Stimmvolk sagt Ja zur Erhöhung des Aktienkapitals des «Regionalen Pflegezentrums Baden» von 15 auf 30 Millionen Franken. Das Resultat fiel mit 83 Prozent Ja-Stimmen deutlich aus. Damit sei die Zukunft des Pflegezentrums gesichert, freut sich Stadtammann Markus Schneider. Das sei «der richtige Weg, um Bedarf und Versorgung der Bevölkerung in Baden auch künftig sicherzustellen», meint Schneider.

Fislisbach

Kein Ausbau des Schulcampus' für 5.3 Millionen Franken. Das Stimmvolk lehnt den Kredit an der Urne mit 51 Prozent knapp ab. An der Gemeindeversammlung war der Kredit noch gutgeheissen worden.

Herznach-Ueken

Doch kein flächendeckendes Tempo 30: Das Stimmvolk hat die Einführung der Tempolimite und den dazugehörigen Kredit von 90'000 Franken abgelehnt – mit 57 Prozent Nein-Stimmen. Damit wird der Entscheid der Gemeindeversammlung umgestossen und es bleibt bei der jetzigen Regelung.