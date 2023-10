Resultate aus Berner Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Attiswil

Marco Pilloud (FDP) wird neu Gemeinderat. Der Sitz war als einziger im Gemeinderat noch nicht besetzt und es gingen keine Wahlvorschläge dafür ein. Die Stimmenden konnten darum einfach jede wählbare Person aus der Gemeinde auf den Zettel schreiben. Pilloud erhielt 173 der 230 eingelegten Stimmen. 26 weitere Personen erhielten ebenfalls Stimmen – jedoch nur jeweils eine bis vier Stimmen.

Langnau

Lidl darf kein Wohn- und Geschäftshaus bauen auf dem «Stämpfli-Areal»: 55 Prozent stimmten gegen die entsprechende Überbauungsordnung. 2080 Nein-Stimmen standen 1724 Ja-Stimmen gegenüber. Gegen den Plan von Lidl, am Dorfrand zu bauen, hatte ein Komitee erfolgreich Unterschriften gesammelt und ein Referendum zustande gebracht. Die Argumente: Der Dorfkern von Langnau verliere an Bedeutung und Lidl dürfe oberirdische Parkplätze bauen – anders als andere Geschäfte in Langnau.

Lengnau

Der Gemeinderat für die Legislatur 2024 bis 2027 ist gewählt.

Gewählt sind:

-Marcel Frattini (FDP, bisher)

-Eduard Gilomen (SVP)

-Urs Hirschi (SP)

-Sandra Huber-Müller (SP, bisher)

-Frank Huber (JSVP, bisher)

-Ivan Kolak (SP)

-Adrian Spahr (SVP)

Damit ändert sich die Sitzverteilung im Lengnauer Gemeinderat. Die FDP verliert einen Sitz, SVP/JSVP gewinn einen Sitz. Neu haben SVP/JSVP und SP je drei Sitze und die FDP nur noch einen Sitz.

Unterseen

Die Gemeinde Unterseen sagt Ja zur Sanierung des Eissportzentrums Jungfrau. 82 Prozent stimmten dafür (1627 Stimmen), 17 Prozent dagegen (351 Stimmen). Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden. Das Eissportzentrum gehört acht Gemeinden. Sie alle müssen der Sanierung zustimmen – sonst kann das Zentrum nicht saniert werden. Mit Unterseen hat nun die dritte Gemeinde der Sanierung zugestimmt. In Unterseen geht es um einen Investitionsbeitrag von 2.5 Millionen Franken und 54'000 Franken jährlich für den Betrieb. Die restlichen Gemeinden stimmen bis Ende Jahr an Gemeindeversammlungen über ihre Sanierungs-Kredite ab.

Worb

Das Oberstufenzentrum kann für 26 Millionen Franken saniert werden: Den Ausschlag gaben 240 Stimmen. 52.8 Prozent Ja-Stimmen (2275 Stimmen) standen 47.2 Nein-Stimmen (2035 Stimmen) gegenüber. Dass das Schulhaus saniert werden muss, war nicht umstritten – es ist fast 50 Jahre alt. Umstritten war allerdings, ob das nicht auch günstiger gemacht werden könnte.