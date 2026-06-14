Im Kanton Bern kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Resultate aus Berner Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Belp

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Belp will die Dorfturnhalle durch ein Mehrzweckgebäude ersetzen. Sie hat einem Kredit von 13.9 Millionen Franken zugestimmt. Damit kann die Gemeinde das Projekt im Dorfzentrum weiter vorantreiben. Die Vorlage wurde mit 3715 Ja- zu 1164 Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen.

Bern

Das Bernische Historische Museum kann wie geplant saniert werden. Nach dem Kanton und der Burgergemeinde hat nun auch die Stadt Bern der Vorlage klar zugestimmt. Die Stimmberechtigten hiessen den Beitrag der Stadt Bern in der Höhe von rund 40 Millionen Franken gut. Der Bau eines neuen Quartiers auf dem heutigen Areal von EWB und BLS in Ausserholligen rückt näher. Die Stadtberner Stimmbevölkerung hat dazu grünes Licht gegeben. Im ehemaligen Tiefenauspital kann die Stadt Bern eine neue Quartierküche einbauen. Die Stimmberechtigten haben den Kredit von 7.8 Millionen Franken deutlich gutgeheissen. Ausserdem kann die Stadt das Monbijou-Areal der Energieversorgerin EWB kaufen, der Kredit in der Höhe von 63 Millionen Franken wurde angenommen

Brienz

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Brienz hat mit 1264 Ja- zu 70 Nein-Stimmen deutlich Ja gesagt zur Sanierung des Wasserreservoirs Breitenberg. Kostenpunkt: 1.42 Millionen Franken.

Legende: Das Reservoir, das nun saniert wird, versorgt die Gemeinden Brienz, Hofstetten und Schwanden mit Trinkwasser. KEYSTONE/Gaetan Bally (Symbolbild)

Kirchlindach

Die Kirchlindacherinnen und Kirchlindacher werden an der Urne über einen allfälligen Windpark entscheiden können. Sie haben einer entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt. 1261 Personen stimmten für die verankerte Windpark-Mitsprache, 322 dagegen.

Matten bei Interlaken

Die Mehrheit der Stimmbevölkerung von Matten bei Interlaken hat der Planung und dem Neubau des Schulhauses zugestimmt. Darin enthalten sind auch ein Doppelkindergarten und eine Tagesschule. Mit einer Zweidrittelmehrheit wurde der Verpflichtungskredit von 9.35 Millionen Franken gutgeheissen.

Münsingen

Die Gemeinde Münsingen kann ihre In- und Auslandhilfe weiterführen und breiter fassen. Die Stimmberechtigten haben die Revision des Reglements über die Spezialfinanzierung der In- und Auslandhilfe angenommen – und zwar in der Version des Parlaments. Künftig können nicht nur Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften unterstützt werden, sondern auch Institutionen, Organisationen und Vereine.

Ostermundigen

Das Stimmvolk von Ostermundigen hat den Verpflichtungskredit von 4.5 Millionen Franken für Tagesschulmahlzeiten bis 2034 deutlich angenommen. Damit ist die Lieferung von warmen Mittagsmahlzeiten für Kinder und Betreuungspersonen bis 2034 sichergestellt.

Reichenbach im Kandertal

Die Gemeinde Reichenbach im Kandertal sagt Ja zu 450'000 Franken für einen Nachkredit für den Schutz vor Steinschlag im Dorfteil Reudlen. Rund 65 Prozent der Stimmenden sagten Ja.

Uetendorf

Die Gemeinde Uetendorf lagert ihre IT-Infrastruktur nach Thun aus. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten hat der entsprechenden Vorlage an der Urne zugestimmt. 1681 Personen stimmten für die Auslagerung, 659 waren dagegen.

Worb

Die Mehrheit der Worber Stimmbevölkerung hat zwei Änderungen der Gemeindeordnung angenommen. Das heisst, im Parlament sind neu Stellvertretungen möglich und es gibt ein neues politisches Instrument, den Jugendvorstoss.